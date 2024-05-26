TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin- Adana kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mersin'deki trafik kazası için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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