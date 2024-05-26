TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mersin'deki trafik kazası için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mersin'deki trafik kazası için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Mersin\'deki trafik kazası için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

26.05.2024 21:17
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin- Adana kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mersin'deki trafik kazası için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mersin'deki trafik kazası için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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