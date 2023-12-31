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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin konusundaki müzakereleri değerli bir adım olarak nitelendirdi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin konusundaki müzakereleri değerli bir adım olarak nitelendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin konusunda yürüttüğü müzakerelerin, bölgede barışın kalıcılığı için değerli bir adım olması dileğinde bulunarak, "Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024'te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin Filistin konusundaki müzakereleri değerli bir adım olarak nitelendirdi
31.12.2023 - 13:22,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin konusunda yürüttüğü müzakerelerin, bölgede barışın kalıcılığı için değerli bir adım olması dileğinde bulunarak, "Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024'te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dünyada ve Türkiye'de 2023'te birbirinden önemli, çok farklı hadiselere şahit olduklarına işaret eden Kurtulmuş, mesajında "Bunlardan en önemlisi 'asrın felaketi' olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerde dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı yitirdik. Hepsini rahmetle anıyor, milletimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"2023'te devlet-millet el ele vererek nice sevinçleri de paylaştık, çoğu zorlukların üstesinden de geldik. Ülkemiz için Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına yakışır önemli adımlar attık." mesajını paylaşan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin yüzde 90'a yakın bir katılım ve yüksek bir demokratik olgunlukla gerçekleştiğini, enerji alanında gaz ve petrol rezervleri keşfi, milli muharip uçak KAAN ve TCG Anadolu gemisinin de aralarında olduğu savunma sanayi atılımları, sporda birçok uluslararası müsabakada kazanılan üstün başarılar, yerli otomobil Togg'un yollara çıkışı gibi birçok gururu yaşadıklarını belirtti.

"Filistin, Orta Doğu barışının anahtarıdır"

Türkiye'nin her zamanki gibi mazlum ve mağdurların yanında olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Filistin'de barış ve esenlik adına, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TBMM Başkanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız olarak yoğun diplomasi yürüttük. İnşallah Filistin konusundaki müzakerelerimiz de bölgemizde barışın kalıcılığı için değerli bir adım olacaktır. Çünkü Filistin, Orta Doğu barışının anahtarıdır. Aksi takdirde ülkemizin de içinde bulunduğu bereketli hilal bölgesinde kaos sona ermeyecektir. Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024'te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz."

"Başarıları 2024'te de devam ettireceğiz"

Kurtulmuş, 2023 yılının aile birliğinin ve dayanışmasının değerini yeniden tecrübe ettikleri bir yıl olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Aile değerlerinin; kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların esenliğinin toplumsal barışın özünü oluşturduğuna inanıyoruz. Toplumun kök hücresi olarak gördüğümüz aileyi güçlendirecek, maddi ve manevi imkanlarla destekleyecek projelerin uygulanması, sürdürülmesi gereken önceliklerimizdendir.

Öte yandan, 2024'te devletimizin ve sivil toplumun el ele vererek gençliğimizi sapkın yönelimlere ve her türlü bağımlılığa karşı güçlü kılacak tedbirler alacağına inancım tamdır. Geride bıraktığımız yılda başardıklarımız, Cumhuriyet'imizin ikinci asrının 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı'nın mukaddimesi niteliğindedir. 2023'te aziz milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2024'te de devam ettireceğiz. 2024'ün ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin konusundaki müzakereleri değerli bir adım olarak nitelendirdi - Son Dakika


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