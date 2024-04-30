TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni Anayasası için ulusal mutabakat çağrısı yaptı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni Anayasası için ulusal mutabakat çağrısı yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özel ile görüştü. Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni Anayasası için parlamentoda en yüksek konsensüsle ulusal mutabakat metni oluşturulmasını istedi. Özel ise yeni bir anayasa beklentisinin toplumun talepleriyle uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

30.04.2024 13:15
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anayasa milletin Anayasasıdır. Parlamento'da oluşabilecek en yüksek konsensüsle mümkünse 400'ün üzerinde bir ittifakla, ulusal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni Anayasası ortay çıksın" dedi.

Kurtulmuş, Anayasa çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özel ile CHP Genel Başkanı makamında görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra ikili kameraların karşısına geçerek, açıklama yaptılar.

Kurtulmuş, Türkiye Anayasa görüşlerini almak için siyasi parti gruplarını ziyaret ettiğini belirterek, "Yapılacak işin usulleri tespit edilmesi ve onun sonucu olarak da doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir. Bu çerçevede başka temel kural ise partilerin Anayasaları olmaz. Anayasa milletin anayasasıdır. Parlamento'da oluşabilecek en yüksek konsensüsle mümkünse 400'ün üzerinde bir ittifakla, ulusal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni Anayasası ortaya çıksın" dedi.

Özel, siyaset halkın gündemine duyarsız olamayacağının altını çizerek, " Yoksulluk, açlık, işsizlik, üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir onu tartmak lazım. Partinin yetkili kurullarında bir konuyu değerlendirmeden doğrudan cevap vermeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmaz parti içi demokrasiye ve yönetim anlayışına uygun görmeyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni Anayasası için ulusal mutabakat çağrısı yaptı - Son Dakika

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