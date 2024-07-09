TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi. ABD Kongresi'nin ev sahipliğinde, NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen ve aralarında çocuk hastanesinin de bulunduğu binalara yönelik saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Stefanchuk, Rusya'nın saldırısı ve bunun sonucu oluşan görüntüleri de Kurtulmuş'a göstererek, saldırıya ilişkin bilgi paylaştı. Stefanchuk ayrıca, Lentonya'nın başkenti Riga'da 24 Ekim'de düzenlenecek Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'ne Kurtulmuş'u davet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve Kırım dahil olmak üzere toprak bütünlüğüne olan Türkiye'nin desteğini yineledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zirve'ye verilen arada ise bazı mevkidaşlarıyla sohbet gerçekleştirdi. - WASHINGTON