TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı ile görüştü

14.10.2022 15:36
TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ulusal Büyük Meclisi Başkanı Zandanshatar Gombojav ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ulusal Büyük Meclisi Başkanı Zandanshatar Gombojav ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı Gombojav ile makamında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şentop, Moğolistan'ın 2011 yılında Türkiye'yi 3'üncü komşu ülkesi ilan ettiğini belirterek, "Millet şuurumuzun oluştuğu toprakların kadim Moğolistan coğrafyasına denk düşmesi, ilişkilerimizin sağlam bir temele oturmasını sağlıyor. Tarihteki ilk 3 Türk devleti, bugünkü Moğolistan coğrafyasında kurulmuştur. Moğolistan, Türk tarihi açısından çok sayıda, eşsiz bir anıtsal mirası barındırmakta ve tarihte Türk dilinde yazılmış, 'Türk' ve 'Türk milleti' ifadelerinin ilk kez geçtiği yazıtlara ev sahipliği yapmaktadır. Ata topraklarımız olan Moğolistan'da milletimizin kadim tarihinin, 2 ülkenin değerli akademisyenlerince incelenmesini ve bu yönde artan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz" diye konuştu.

Türk-Moğol akademik iş birliği sonucu Türkiye'de de önemli keşiflere imza atıldığını kaydeden Şentop, haziranda Van'da Cengiz Han'ın torunu ve İlhanlı Devleti'nin kurucusu Hülagü Han'ın yazlık sarayı 'Alada Sarayı'nın kalıntılarının bulunmasının, bunun en somut ve yakın örneği olduğunu vurguladı. Şentop, mevkidaşına söz konusu çalışmaya verdiği destek için teşekkür etti. 'Bilge Tonyukuk Anıtı' için inşa edilecek müze projesi kapsamında, Moğol makamlarının gösterdiği iş birliğine teşekkür eden Şentop, "Projenin ihalesini tamamladık. Gerekli bazı idari prosedürlerin tamamlanmasını takiben kısa sürede inşaata başlayacağız. Ortak tarihimiz, ülkemizden Moğolistan'a yönelik önemli bir turizm potansiyeli oluşturuyor. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için öncelikle ulaştırma alanında ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.Şentop ayrıca FETÖ'nün Türkiye dışında faaliyet yürüten ülkeler için milli güvenlik sorunu olduğuna işaret ederek, Moğolistan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye olan desteğine teşekkür etti; Ülkelerindeki FETÖ okullarının, Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi dahil Türkiye'nin Moğol makamlarıyla her türlü iş birliğine açık olduğunu söyledi. Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav, Türkiye ve Moğolistan diplomatik ilişkilerinin yarım yüzyıldır yürütüldüğünü ancak tarihi ve kültürel ilişkilerin binlerce yıla dayandığını söyledi. Moğolistan'daki Türk tarih varlığına dikkat çeken Gombojav, "Kültürel ve tarihi bağa dayanan siyasi ekonomik ilişkileri, stratejik ortaklık seviyesine ulaştırmayı çok istiyoruz" dedi.Gombojav, Orhun Vadisi'nde yapılan arkeolojik çalışmalarla ilgili meclislerinde çalışma grubu kurulduğunu dile getirip, bu konudaki çalışmaları yerinde inceleyen milletvekilleriyle Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türkiye'nin çalışmalara verdiği desteğin önemine işaret eden Gombojav, arkeolojik çalışmalar için Türkiye'den destek talebinde bulundu. Gombojav, Şentop'a ilk kez Noyan Dağı'nda bulunan ve aslı Ermitaj Müzesi'nde sergilenen Hun ve Altay satranç takımı hediye etti.Şentop, konuk başkana TBMM'yi gezdirdi; Genel Kurul salonu ile 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan alanı gösterdi.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2022 TBMM Başkanı Şentop: '(Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışması) Anayasadaki bir düzenlemeyle teminat altına almak doğru olur' TBMM Başkanı Şentop: '(Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışması) Anayasadaki bir düzenlemeyle teminat altına almak doğru olur'
Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Moğolistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
17:01 Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti
16:39 Bakan Varank, vatandaşın sık sık telefon değiştirmesi hakkında konuştu: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 19:20:36. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement