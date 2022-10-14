TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ulusal Büyük Meclisi Başkanı Zandanshatar Gombojav ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı Gombojav ile makamında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şentop, Moğolistan'ın 2011 yılında Türkiye'yi 3'üncü komşu ülkesi ilan ettiğini belirterek, "Millet şuurumuzun oluştuğu toprakların kadim Moğolistan coğrafyasına denk düşmesi, ilişkilerimizin sağlam bir temele oturmasını sağlıyor. Tarihteki ilk 3 Türk devleti, bugünkü Moğolistan coğrafyasında kurulmuştur. Moğolistan, Türk tarihi açısından çok sayıda, eşsiz bir anıtsal mirası barındırmakta ve tarihte Türk dilinde yazılmış, 'Türk' ve 'Türk milleti' ifadelerinin ilk kez geçtiği yazıtlara ev sahipliği yapmaktadır. Ata topraklarımız olan Moğolistan'da milletimizin kadim tarihinin, 2 ülkenin değerli akademisyenlerince incelenmesini ve bu yönde artan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz" diye konuştu.