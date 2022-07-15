TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de düzenlenen "15 Temmuz Paneli"ne katıldı
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de düzenlenen "15 Temmuz Paneli"ne katıldı.
Kaynak: İHA
Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika
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