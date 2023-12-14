TBMM Bütçe Görüşmeleri Yarına Ertelendi

TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmeleri, Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi nedeniyle yarına ertelendi.

TBMM Genel Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Görüşmeler sırasında, önceki gün TBMM Genel Kurulunda yine bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşurken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan SP'li Hasan Bitmez'in ölüm haberi geldi. Bunun üzerine bütçe görüşmelerine kısa bir süre ara verildi.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

Verilen aranın ardından Meclis Başkanvekili Önder, Bitmez'in ölüm haberini duyurarak, taziye mesajını iletti. Ardından grup başkanvekilleri söz alarak, taziye mesajlarını iletti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis'teki tedbirlerin bu tür rahatsızlıklar için yetersiz olduğunu söyleyerek, "Daha tedbirli olmak gerekir çünkü burası temposu yüksek bir yer. Bu anlamda, bu tedbirlerin de artırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Grup başkanvekillerinin ardından, Meclis Başkanvekili Önder, Genel Kurulda bulunan bakanlara söz verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, sevdiklerine başsağlığı mesajımı iletmek istiyorum. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok üzüldük. Allah böyle acılar yaşatmasın. Yüce Meclisimizin de başı sağ olsun" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Sayın Hasan Bitmez'in acı kaybını büyük bir hüzünle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Meclisimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun; ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından Danışma Kurulu kararıyla TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü çalışmalarına ara verildi.