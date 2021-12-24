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TBMM'de 2021 yılı böyle geçti: Ocak-Şubat-Mart-Nisan - Son Dakika

TBMM'de 2021 yılı böyle geçti: Ocak-Şubat-Mart-Nisan

24.12.2021 10:57
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti: Ocak-Şubat-Mart-Nisan

TBMM'de 2021'in ilk 4 ayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresi bir yıl daha uzatılırken, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu teklifi kabul edildi.

TBMM'de 2021'in ilk 4 ayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresi bir yıl daha uzatılırken, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu teklifi kabul edildi. TBMM, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

AA muhabirlerinin derlemelerine göre, TBMM'de 2021 yılındaki önemli olayların kronolojik sıralaması şöyle:

25 OCAK

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

29 OCAK

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

İngiltere'nin Brexit kararı sonrasında Türkiye ile vardığı serbest ticaret anlaşmasını da içeren uluslararası anlaşmanın onaylanmasını uygun bulan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partilerinden istifa etti.

3 ŞUBAT

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclisteki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi çağrı gibi bir karar." ifadesini kullandı.

10 ŞUBAT

CHP'li 17 milletvekili, partiden istifa edecekleri iddialarına ilişkin, "CHP'nin ve Millet İttifakı'nın son dönemde aziz milletimiz nezdindeki güçlü karşılığını hazmedemeyenler, partimize yönelik yoğun bir saldırıya başlamış, alçak bir itibar suikastına girişmişlerdir. CHP ve Millet İttifakı'nın iktidarı için CHP'deki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Tercihimiz, tüm siyasi partilerimizin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi bir gayret göstereceğiz. Gelin, hep birlikte yeni Anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

11 ŞUBAT

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararıyla ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı.

12 ŞUBAT

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı Biden'a göndermesine cevaben bir bildiri yayımladı.

16 ŞUBAT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclisteki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ardından da İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İki bakan, PKK'nın alıkoyduğu 13 kişiyi şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin bilgi verdi. Daha sonra TBMM'ye geçen Soylu ve Akar, Genel Kurulda milletvekillerini bilgilendirdi.

17 ŞUBAT

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

18 ŞUBAT

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı

25 ŞUBAT

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, AK Parti kontenjanından İsmail Aydın seçildi.

TBMM Genel Kurulunda, 5 parti grubunun ortak önergesiyle, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç'un da aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait 33 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

28 ŞUBAT

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, partisinden istifa etti.

3 MART

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

4 MART

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

8 MART

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi.

9 MART

TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

11 MART

TBMM Genel Kurulunda, mobil telefon kapsama alanı ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesiyle ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

17 MART

TBMM Genel Kurulunda, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak düşürüldü.

21 MART

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı.

22 MART

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gergerlioğlu'nun Mecliste gözaltına alınmasına ilişkin, "TBMM İçtüzüğü'nün 170. maddesi, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni baştan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, yeni sisteme göre gerekiyor." ifadesini kullandı.

29 MART

-TBMM Mustafa Başkanı Şentop, Montrö, Lozan gibi anlaşmalardan çıkmanın mevzubahis olmayacağını söylediğini belirterek, "Başta Montrö olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu ve bizim İstiklal Harbi neticesinde kazanmış olduğumuz, elde etmiş olduğumuz mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur, böyle bir tartışma bizim aklımızdan da geçmez, geçmemektedir." dedi.

7 NİSAN

TBMM Genel Kurulunda, kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

27 NİSAN

TBMM, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı. TBMM Başkanı Şentop'un imzasını taşıyan bildiride, "Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir." değerlendirmesi yer aldı.

29 NİSAN

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.

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TBMM, Ocak, Mart, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM'de 2021 yılı böyle geçti: Ocak-Şubat-Mart-Nisan - Son Dakika
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