TBMM'de 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni Yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. Devlet Bahçeli ile başlayan yemin töreni, diğer vekillerin tek tek kürsüye çıkması ile devam ediyor.

YEMİN ETTİ

Seçime AK Parti listesinden giren HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da kürsüye çıkıp yemin metnini okudu.

İDDİALAR GÜNDEM OLMUŞTU

Seçim sürecinde HÜDA PAR vekillerinin yemin metnini okumayacağı iddia edilmiş, parti kaynakları bu söylemleri reddetmişti.

YAPICIOĞLU YALANLAMIŞTI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geçtiğimiz günlerde TBMM'de yapılacak milletvekili yemin töreniyle ilgili, "Milletvekili yeminini elbette okuyacağız. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik" demişti.