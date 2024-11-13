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Politika

TBMM'de Asgari Ücret Tartışması

TBMM\'de Asgari Ücret Tartışması

Muhalefet milletvekilleri, bütçe görüşmelerinde asgari ücret pankartları açarak tartışma başlattı.

13.11.2024 19:25
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri tarafından asgari ücret pankartları açılması üzerine tartışma yaşandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporu görüşülmeye başlandı. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmaları ile devam etti. Konuşmalar esnasında komisyonda bulunan muhalefet milletvekilleri tarafından 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz' yazılı pankartlar açılması üzerine tartışma çıktı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa, "17 bin liraya geçinebilir misiniz? 30 bin lira yoksa biz de yokuz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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