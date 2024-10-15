TBMM'de Barış ve Kumar Konuları Tartışıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Barış ve Kumar Konuları Tartışıldı

TBMM, barışın önemi ve yasa dışı kumar üzerine konuşmalar yapıldı, tarihsel kongre duyuruldu.

15.10.2024 15:47
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesel olarak ve iç koşullar itibarıyla önemli bir eşikte yer aldığını söyledi.

"Ülkemiz, birçok meselesi itibarıyla bir kuyu içerisinde hapsolmuş vaziyettedir. Aslında kuyu derin değil, ip kısadır" ifadesini kullanan Önder, barışın en büyük umman olduğunu vurguladı.

Barışta kaybedenin olmadığının altını çizen Önder, "Barışa gönül indiren, köklü tarihi meselemizi ilk defa bir konuşma ve tartışma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsım adına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Önder, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi'nin düzenleneceğini belirtti.

Kongrede, insanlık tarihine dair yeni keşiflerin tartışılacağını anlatan Yazmacı, Şanlıurfa'nın dünya için tarihsel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Gerekli önemleri almak birinci vazifemizdir"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının önlenmesi" hakkındaki konuşmasında, bahis ve kumar sitelerine erişimde yaş sınırının olmadığını kaydetti.

Kazanma hırsıyla kumar bataklığına saplananların, felaketin eşiğine geldiğini dile getiren Öztürk, yaşananların toplumsal erozyona neden olduğuna dikkati çekti.

Bahis ve kumara karşı tedbir alınmasını isteyen Öztürk, "Gerekli önemleri almak, Türk gençliğini bataklıktan korumak birinci vazifemizdir." dedi.

MHP'li Öztürk, yasa dışı bahis ve kumarla ilgili alınacak tedbirler için çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da "Hatay'ın sorunları" hakkında konuştu.

Kaynak: AA

Sırrı Süreyya Önder, Tbmm Genel Kurulu, Politika, Kültür, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Barış ve Kumar Konuları Tartışıldı - Son Dakika

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