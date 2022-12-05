MHP lideri Bahçeli'den 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adayı hakkında açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur - Son Dakika
Üye Girişi

MHP lideri Bahçeli'den 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adayı hakkında açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur

05.12.2022 15:53

TBMM'de bütçe görüşmelerine katılan MHP lideri Bahçeli, gazetecilerle sohbet etti. Altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında konuşma yapan Bahçeli, "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" ifadelerini kullandı. Bahçeli böylece adaylık için aynı üniversitede okuduğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Bugün TBMM'de başlayan bütçe görüşmeleri parti liderleri ve milletvekilleri tarafından ilgiliyle takip ediliyor. Görüşmelere katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, bir ara Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TERCİHİM SINIF ARKADAŞIMDAN YANA OLUR"

6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarına ilişkin de konuşan MHP lideri Bahçeli, "Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, siz de katılır mısınız?' dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, 'Siz bu ankette kime evet dersiniz?' derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'den 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adayı hakkında açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur

"O ZAMANLAR GANDHİ'YE BENZETİLİRDİ"

MHP lideri Bahçeli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nde sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Yıllar önce bu konu hakkında konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu için "O zaman meşhur Gandhi'ye benzetir bir üslupla ona öyle yumuşak güç atfettiler. Onu yaparken hitabeti de güzeldi. Eğer 3 cümleyi aynı şekilde tekrarlamazsa çok net konuşuyor demektir. Ama aynı şeyi tekrarlar cümle olarak, o bakımdan siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok" demişti.

YORUMLAR
500
BİM'in patronunun Devlet Bahçeli'ye cevabı MHP'nin tepkisini topladı: Fahiş fiyat uygulayan marketleri kapatın BİM'in patronunun Devlet Bahçeli'ye cevabı MHP'nin tepkisini topladı: Fahiş fiyat uygulayan marketleri kapatın Yayınladığı videoyla BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ı tehdit etti: Kimsin ulan sen? Ekmeğini keserim senin! Yayınladığı videoyla BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ı tehdit etti: Kimsin ulan sen? Ekmeğini keserim senin!

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'den 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adayı hakkında açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur - Son Dakika


Son Dakika
15:39 MHP lideri Bahçeli'den 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adayı hakkında açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur
15:21 Zimbabve'de Sağlık Bakanı'nın kızıyla beraber olduğu görüntüleri sızdırılan genç kayıplara karıştı
15:04 Yılın bombası Cristiano Ronaldo'dan! Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imzalayacak
14:42 Uşak'ta "teslim ol" çağrısına polise ateş ederek karşılık veren şahıs, vurularak öldü
14:40 İsrailli muhabirin zor anları! İngiliz taraftarın canlı yayında söylediği 2 kelime karşısında ne yapacağını şaşırdı
14:26 Bodrum'da korkunç olay: "Hava almaya çıkıyorum" deyip bir daha dönmeyen gencin kemikleri ormanlık alanda bulundu
14:29 BİM'in patronunun Devlet Bahçeli'ye cevabı MHP'nin tepkisini topladı: Fahiş fiyat uygulayan marketleri kapatın
14:25 Atatürk hayranı olan Alman turist önce Müslüman oldu, sonra adını Kemal olarak değiştirdi!
13:24 Aksaray'da 15 yaşındaki Melike'yi başından vurarak katleden caniden kan donduran ifade: Nişanlımı başkasına yar etmem
12:53 Erzurum'da iki öğretmen okulun ortasında bıçaklı kavgaya tutuştu! Görevden uzaklaştırıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 15:56:15. #1.13#
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'den 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adayı hakkında açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement