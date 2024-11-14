TBMM'de Diyabet Günü ve Yerel Sorunlar Tartışıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Diyabet Günü ve Yerel Sorunlar Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda dünya diyabet günü kutlanırken, Kırklareli sel mağdurları ve çocuklar üzerine görüşmeler yapıldı.

14.11.2024 15:46
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın başkanlığında toplandı.

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yakasına mavi kurdele takan Karaca, "14 Kasım, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamını derinden etkileyen Tip 1 diyabet konusunda farkındalık yaratmak için ayrılmış bir gündür. Bu farkındalık gününde sağlığın bir insan hakkı olduğunun altını çizerken aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve empati kurmanın önemine vurgu yapmak için bugün mavi kurdeleyle kürsüye çıktım." dedi.

Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kuruluşunun 39'uncu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığının 41. yılını kutladı.

DSP'nin kuruluş süreci ve ülkeye yaptığı hizmetleri anlatan Aksakal, "Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes de bilir ki Kıbrıs denildiğinde akıllara Ecevit, Ecevit denildiğinde de Kıbrıs gelmektedir. Kıbrıs bizim için sadece bir toprak parçası değil, aynı zamanda tarihsel bir mirasın sorumluluğu, topraklarımızın ve Doğu Akdeniz'in sıcak sularındaki hakimiyetimizin de güvencesidir." diye konuştu.

Aksakal, başta Azerbaycan olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatının sahiplenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kısa zamanda tüm dünya tarafından tanınan bir devlet olacağına inandığını kaydetti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocukların tüm toplumun vicdanını parçalayan durumlarla yüzleştiğini, bundan dolayı da utanç duyduğunu belirtti.

Narin Güran cinayeti ve "yenidoğan çetesi" gibi olayları anımsatan Esen, hükümetin politikalarını eleştirdi. Esen, iktidardan çocuklar konusunda muhalefetle uyumlu çalışmasını ve aynı masa etrafında oturmasını istedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, bir yıl önce meydana gelen selde mağdur olan vatandaşların sorunlarını anlattı.

Olayda 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Gündoğdu, "Bu tarifi mümkün olmayan acıların sorumluları en ağır cezayı almalıdır. Adaletin sağlanması bölgede yakınlarını kaybeden yurttaşlarımızın biraz olsun vicdanlarını da rahatlatacaktır ama üzülerek görüyoruz ki ülkemizin dört bir köşesinde yaşanan hukuksuzluk ve adaletsizlikler Kırklareli'nde de yaşanıyor. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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