TBMM'de Ekonomi Teklifi Görüşülüyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Ekonomi Teklifi Görüşülüyor

TBMM\'de Ekonomi Teklifi Görüşülüyor
25.06.2025 12:35
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nu tartışmaya başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, görüşmelere başlamadan önce İYİ Parti milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, toplumun, asgari ücret ve emekli aylıklarının artırılmasını beklediğini ifade ederek, "Şu anda açlık sınırı 27 bin 415 lira. Toplum asgari ücretin, en düşük emekli aylığının güncellenmesini bekliyor ama hükümetten bir adım yok. Önceliğin bunlar olması lazım ancak biz burada uygulamaya açıklık kazandıran türden konuları görüşüyoruz. Bu doğru değil." diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise ücret artışlarına ilişkin temmuzda bir çalışma yapacaklarını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, komisyonda son iki yılda görüştükleri 22 kanun teklifinden 20'sinin "torba kanun" olduğunu belirterek, "Böyle bir görüşme sistematiği yok. Bu ayıp. Bugünkü kanun teklifi de 13 farklı kanunda düzenleme öngörüyor ama tali komisyonlarda ele alınmadan buraya getiriliyor." dedi.

Türeli, hem vergi adaletinin sağlanması hem de asgari ücret ve emekli aylıklarının artışına yönelik düzenleme yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

"Dürüst mükelleflerin ödüllendirildiği mali sisteme doğru kararlı bir adım attık"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, kanun teklifiyle, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artırılması, ihtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması amacıyla çeşitli konularda düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirtti.

"Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçınmanın değil, vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıt dışılığın değil, dürüst mükelleflerin ödüllendirildiği mali sisteme doğru kararlı bir adım attıklarını" vurgulayan Gülsoy, "21 maddeden oluşan kanun teklifimizde 13 farklı kanunda düzenleme yapılıyor. Bunların 15 maddesinde vergiye yönelik düzenleme yer almaktadır. Bu kanun teklifi sadece bir vergi düzenlemesi değil, ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin artırılması yönünde önemli bir düzenlemedir." ifadesini kullandı.

Gülsoy, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, KDV Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Endüstri Bölgeleri Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda düzenlemeler öngörüldüğünü bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığının saha denetimlerinin kapasitesinin artırılması, ulusal güvenlik kuruluşlarının, milli savunma ve iç güvenlik maksadıyla alacakları ve münhasıran bu amaçla kullanacakları yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan taşıtlar ile ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte araçlara ilişkin ÖTV istisnası sağlanmasının planlandığını anlatan Gülsoy, binek otomobillerin özel tüketim vergisine (ÖTV) ilişkin motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesine dair düzenleme yapıldığını kaydetti.

Komisyon'da daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Asgari Ücret, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

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