TBMM\'de Enerji ve Maden Düzenlemeleri Görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda bu hafta enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları çarşamba günü başlayacak. TBMM'de salı günü, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle törenler düzenlenecek. Çarşamba günü toplanması beklenen Genel Kurulda ise enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri sürecek. Kanun teklifine göre, 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı' alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına da engel teşkil etmeyecek. 'Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikle de ruhsat bedelinde yüzde 30 indirim yapılacak ve iyileştirme bedeli, ruhsat bedelinden ayrıştırılarak, ruhsat bedeli kadar bir tutarın iyileştirme bedeli olarak ödenmesi zorunlu hale getirilecek. Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan, sınırları belirtilen alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçlarının maden sahasının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek.

İNDİRİMLERİN SÜRESİ 5 YIL UZATILACAK

Zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların iyileştirme çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak. Yeni tesis edilecek zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülenler, zeytinliği kamulaştırılan taşınmaz maliklerinden talep edenlere rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ön lisans veya üretim lisansı bulunan üretim tesisleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 31 Aralık 2030'a kadar Kamulaştırma Kanunu kapsamında acele kamulaştırma kararı alınabilecek. 31 Aralık 2030'a kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin izin, kira ve irtifak işlemlerinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Enerji ithalatının azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve yerli kaynaklara dayalı üretimin artırılması için izin, kira ve irtifak işlemlerinde uygulanmakta olan indirimlerin süresi 5 yıl uzatılacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul görüşmelerinin yanı sıra komisyon çalışmaları da devam edecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu, çalışma usul ve esasları belirlemek üzere çarşamba günü toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.