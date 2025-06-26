TBMM'de İşçi Hakları ve Tarım Sorunları Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM'de İşçi Hakları ve Tarım Sorunları Görüşüldü

26.06.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mecliste işçi hakları ve tarım sektörü üzerine kanun teklifleri gündeme geldi, uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, CHP, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisinin desteğiyle işçilerin sendikal haklarının iyileştirilmesine yönelik TBMM Başkanlığına 24 maddelik kanun teklifi sunduklarını söyledi.

Türkiye'de 16 milyon işçinin sadece yüzde 5'inin toplu iş sözleşmesi hakkına sahip olduğunu iddia eden Demir, işçilerin sendikal örgütlenme yolunda yaşadıkları sorunları aktardı.

Tüm partilerden kanun teklifine destek isteyen Demir, "Bütün yıldırmalara ve hak gasplarına rağmen işçi sınıfı mücadeleyi bırakmıyor, bir adım geri atmıyor. Barajsız sendika, yasaksız grev ve güvenceli iş hakkını, işçinin yasasıyla garanti altına almak istiyorlar. Bu teklif örgütlenme hakkını savunma çağrısıdır." dedi.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, tarım sektörüyle ilgili alınması gereken önlemlerin ve genel politikaların bugüne kadar uygulamaya konulmadığını savundu.

İktidarın, tarım sektöründe planlı üretim yapılmasına ilişkin bir adım attığını ve bu adımın doğru olduğunu belirten Kayalar, "Planlı bir üretimin başlatılması doğru bir iştir ancak planlı üretim, altyapısı hazırlanmadan uygulamaya konulmuştur. Önümüzdeki dönemde bu eksikliklerin tamamlanması gerekir." diye konuştu.

Nisan ayındaki zirai don nedeniyle 60'ın üzerindeki ilde çiftçi ve üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Kayalar, "Son aylarda büyük bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Üreticilerimiz büyük bir sorunla karşılaştı. Bu, bireysel olarak çiftçilerin sorunu ama asıl sorun ülkemizde görülecek etkileridir. Tarımla ilgili alınmayan tedbirler, bu alanda kendi kendine yetebilen ülke olan Türkiye'yi gıda güvenliği konusunda iyi düşünülmesi gereken bir noktaya doğru getirmektedir. Dondan etkilenen çiftçilerimizin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi elzemdir." ifadesini kullandı.

"Genç nesillerin uyuşturucu alışkanlığı Türkiye için en büyük beka meselesidir"

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, 26 Haziran'ın, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olduğunu hatırlattı.

Uyuşturucunun, insanlığın en büyük düşmanı olduğunu, özellikle genç nesillerin uyuşturucu alışkanlığının Türkiye için en büyük beka meselesi olduğunu vurgulayan Aksakal, "Bir hastalığı iyileştirebilmek için önce o hastalığı doğuran sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Gelin kendimize bütün dürüstlüğümüzle soralım; bir evladımızı bu karanlık dehlizlere sürükleyen nedir? Bu sorunun cevabı, problemin yalnızca gencin kendisi ile değil, onu çepeçevre saran düzendedir. Birincisi ekonomik çaresizlik ve geleceğe dair umutsuzluktur." diye konuştu.

"Eğer gençlerimize nitelikli bir eğitim, güvenceli bir iş, onurlu bir yaşam sunamıyorsak o gencin umutsuzlukla açılan kalbine zehir tacirlerinin sızması kolaylaşır" ifadesini kullanan Aksakal, kentleri beton yığınına çeviren plansızlık ile toplumsal bağların zayıflaması, komşuluk ve mahalle kültürünün yok olmasının da uyuşturucu bağımlılığı konusunda önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

Aksakal, uyuşturucu kaçakçılığı ile daha etkin mücadele edilmesi ve "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve Ruh Sağlığı Ajansı"nın kurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sevda Karaca Demir, Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Sendika, Tarım, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de İşçi Hakları ve Tarım Sorunları Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
21:21
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
20:41
Katılan da var katılmayan da Necati Ateş’ten Barış Alper Yılmaz’a bonservis tahmini
Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 16:35:03. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de İşçi Hakları ve Tarım Sorunları Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.