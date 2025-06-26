TBMM'de İşçi Hakları ve Tarım Sorunları Görüşüldü

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, CHP, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisinin desteğiyle işçilerin sendikal haklarının iyileştirilmesine yönelik TBMM Başkanlığına 24 maddelik kanun teklifi sunduklarını söyledi.

Türkiye'de 16 milyon işçinin sadece yüzde 5'inin toplu iş sözleşmesi hakkına sahip olduğunu iddia eden Demir, işçilerin sendikal örgütlenme yolunda yaşadıkları sorunları aktardı.

Tüm partilerden kanun teklifine destek isteyen Demir, "Bütün yıldırmalara ve hak gasplarına rağmen işçi sınıfı mücadeleyi bırakmıyor, bir adım geri atmıyor. Barajsız sendika, yasaksız grev ve güvenceli iş hakkını, işçinin yasasıyla garanti altına almak istiyorlar. Bu teklif örgütlenme hakkını savunma çağrısıdır." dedi.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, tarım sektörüyle ilgili alınması gereken önlemlerin ve genel politikaların bugüne kadar uygulamaya konulmadığını savundu.

İktidarın, tarım sektöründe planlı üretim yapılmasına ilişkin bir adım attığını ve bu adımın doğru olduğunu belirten Kayalar, "Planlı bir üretimin başlatılması doğru bir iştir ancak planlı üretim, altyapısı hazırlanmadan uygulamaya konulmuştur. Önümüzdeki dönemde bu eksikliklerin tamamlanması gerekir." diye konuştu.

Nisan ayındaki zirai don nedeniyle 60'ın üzerindeki ilde çiftçi ve üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Kayalar, "Son aylarda büyük bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Üreticilerimiz büyük bir sorunla karşılaştı. Bu, bireysel olarak çiftçilerin sorunu ama asıl sorun ülkemizde görülecek etkileridir. Tarımla ilgili alınmayan tedbirler, bu alanda kendi kendine yetebilen ülke olan Türkiye'yi gıda güvenliği konusunda iyi düşünülmesi gereken bir noktaya doğru getirmektedir. Dondan etkilenen çiftçilerimizin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi elzemdir." ifadesini kullandı.

"Genç nesillerin uyuşturucu alışkanlığı Türkiye için en büyük beka meselesidir"

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, 26 Haziran'ın, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olduğunu hatırlattı.

Uyuşturucunun, insanlığın en büyük düşmanı olduğunu, özellikle genç nesillerin uyuşturucu alışkanlığının Türkiye için en büyük beka meselesi olduğunu vurgulayan Aksakal, "Bir hastalığı iyileştirebilmek için önce o hastalığı doğuran sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Gelin kendimize bütün dürüstlüğümüzle soralım; bir evladımızı bu karanlık dehlizlere sürükleyen nedir? Bu sorunun cevabı, problemin yalnızca gencin kendisi ile değil, onu çepeçevre saran düzendedir. Birincisi ekonomik çaresizlik ve geleceğe dair umutsuzluktur." diye konuştu.

"Eğer gençlerimize nitelikli bir eğitim, güvenceli bir iş, onurlu bir yaşam sunamıyorsak o gencin umutsuzlukla açılan kalbine zehir tacirlerinin sızması kolaylaşır" ifadesini kullanan Aksakal, kentleri beton yığınına çeviren plansızlık ile toplumsal bağların zayıflaması, komşuluk ve mahalle kültürünün yok olmasının da uyuşturucu bağımlılığı konusunda önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

Aksakal, uyuşturucu kaçakçılığı ile daha etkin mücadele edilmesi ve "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve Ruh Sağlığı Ajansı"nın kurulması gerektiğini kaydetti.