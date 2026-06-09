Meclis'te İstiklal Madalyası ve Deprem Mağduriyeti Gündemi - Son Dakika
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Meclis'te İstiklal Madalyası ve Deprem Mağduriyeti Gündemi

09.06.2026 16:14
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li vekil Elvan Işık Gezmiş, dedesine ait İstiklal Madalyası ile kürsüye çıkarak Giresun'a madalya verilmesini istedi. Deprem bölgesi Hatay'da imar planı gecikmesi ve Sivas'a yatırımlar da konuşuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kürsüye dedesine ait olduğunu söylediği İstiklal Madalyası ile çıktı.

Kurtuluş Savaşı'nda Giresun'un verdiği mücadelenin öneminden bahseden Gezmiş, "Kurtuluş Savaşı, milletimizin varlık yokluk mücadelesiydi. Bu mücadelede pek çok ilin ayrı bir kahramanlık hikayesi olduğu gibi, benim memleketim Giresun nüfusuna oranla verdiği şehit sayısıyla, en ön safta savaşan gönüllü alayları ve cesaretli Giresun uşaklarıyla kurtuluş mücadelesine silinmez iz bırakmıştır." diye konuştu.

Gezmiş, Giresun'a hak ettiği İstiklal Madalyasının Milli Mücadele ruhuna yakışır şekilde resmi olarak teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3,5 yıl geçtiğini anımsattı.

Hatay'da depremin etkileri nedeniyle "büyük mağduriyetler yaşandığını" öne süren Çalışkan, "Halen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şehrin imar planını teslim etmediği için yapı kullanım izni alınamıyor. Daireni teslim aldın, elektrik aboneliği alıp içinde oturamıyorsun. İş yerin var, ruhsat alamıyorsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, partisinin hükümetlerinde pek çok alanda Sivas'a yapılan yatırımlardan bahsetti.

Kentte yapılması için onay verilen ve yapımı başlanan yeni projelerin de olduğunu aktaran Toy, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimize daha iyi sağlık hizmetleri sunmak için sağlık yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sivas, yapılan ulaştırma ve altyapı yatırımları ile inşallah sanayinin ve lojistiğin merkezi olacaktır. Sona geldiğimiz terminal binası, havalimanına yaptığımız ek pist ve ısrarlı takibimiz neticesinde kazandırdığımız yeni hızlı tren ve uçak güzergahları ile vatandaşlarımız Sivas'ımıza artık çok daha kolay ve konforlu ulaşabilecektir. Türkiye'nin geldiği noktanın bir tezahürü olan bu başarılar, evvela aziz milletimizin teveccühü ve dualarıyla, sonra yıllarca mücadelesine şahit olduğumuz Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz liderliği, tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olmasıyla mümkün olmuştur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Meclis'te İstiklal Madalyası ve Deprem Mağduriyeti Gündemi - Son Dakika

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