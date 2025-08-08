TBMM'de Kardeşlik Komisyonu Toplandı

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 2. toplantısı sona erdi. Komisyon üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 2. kez toplandı. Toplantı sonrası Meclis Başkanlığı yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan Komisyonun ikinci toplantısının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için oylama yapılmış ve oy birliğiyle Komisyon toplantısının kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, kapalı toplantının usul ve esaslarını Komisyona aktarmış, kapalı toplantının tutanaklarının gizli olması konusunda Anayasa ve İçtüzük'ün ilgili hükümlerini ve genel uygulamayı hatırlatmıştır. Daha sonra Komisyonda kapalı toplantı düzenine geçilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Toplantıya davetle katılan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yapmış, Komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir." - ANKARA