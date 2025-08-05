TBMM'de 'Milli Dayanışma' Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
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Politika

TBMM'de 'Milli Dayanışma' Komisyonu Kuruldu

05.08.2025 21:58
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Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı sona erdi.

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 8 saat sürerken, komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi.

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulan komisyon, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısı yaklaşık 8 saat sürdü. Toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları belirlendi. Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, komisyonun çalışma, usul ve esasları bildirildi.

"İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın komisyonu bilgilendirecek"

Açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon bir sonraki toplantısını, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir. Söz konusu toplantıya, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere davet edilmişlerdir. Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır" denildi.

Komisyonun çalışma, usul ve esasları şöyle:

"Komisyonun amacı terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak olacak. Komisyonun görevi birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlamak olacak. Komisyonun Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş olurken TBMM Başkanının yokluğunda TBMM Başkanının görevlendireceği Komisyon üyeleri toplantıya sırayla başkanlık edecek. Başkanın yerine toplantıyı yöneten üye oy kullanabilecek.

Komisyon üyeleri

Komisyon üyelerinin görevleri Komisyonun çalışma süresince devam edecek. Bir siyasi parti kendisine düşen kontenjandan bir Komisyon üyesini TBMM Başkanlığına yazdığı bir yazıyla değiştirebilecek.Bir siyasi partiye düşen üyeliğin boşalması durumunda ilgili siyasi parti boşalan kontenjan için yeni üyeyi TBMM Başkanlığına en kısa sürede bildirilecek.

Komisyon toplantıları, gündem ve sekretarya

Komisyon TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılacak. Bu çağrıda toplantının yeri, zamanı ve gündemi siyasi partilerden gelen öneriler de dikkate alınarak belirlenecek ve üyelere bildirilecek. Toplantıların kapalı yapılmasına Komisyonca karar verilebilecek. Komisyon sekretaryası TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Toplantı ve karar yeter sayısı

Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınacak. Diğer hususlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak. Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak. Toplantı tutanaklarının kamuoyuna açılmamasına Komisyon karar verebilecek. Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların tutanakları gizli kalacak.

Uzman görevlendirilmesi

Komisyon çalışmaları kapsamında yeterli sayıda Yasama Uzmanı görevlendirilecek. Gerekli görülmesi durumunda bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilecek.

Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar

Komisyon toplantılarına; Komisyon üyeleri, siyasi partilerin önerileri de dikkate alınarak belirlenen gündem doğrultusunda davet edilen kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve ilgili diğer kişiler katılabilecek.

Komisyon toplantılarının basın tarafından takip edilebilmesi

Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar yazılı basına açık olacak. Ancak toplantıların belirli bir kısmının veya tamamının basına kapatılmasına Komisyon karar verebilecek.

Komisyonun çalışma süresi

Komisyon 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarına devam edecek. Bu sürenin bitiminde Komisyon üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla çalışma süresini her defasında iki aya kadar uzatabilecek. Başkan veya üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla Komisyon çalışmalarını sona erdirme kararı alabilecek.

Hakkında hüküm bulunmayan haller

Komisyon, bu usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısı ile usul belirleyebilecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

Demokrasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de 'Milli Dayanışma' Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

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