TBMM\'de Öğrenci Affı Yasası Görüşüldü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu, öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul salonunda siyasi parti gruplarının oturma düzeni değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikle geçten hafta kurulan Yeni Parti Grubu, CHP'nin oturduğu sıralara geçti. CHP grubu ise MHP ile DEM Parti sıralarına geçti.

AK PARTİ'NİN MECLİS'İN 6 AĞUSTOS'A KADAR ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşma, grup başkanvekillerinin ülke gündemine ilişkin değerlendirmeleri sonrasında siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin görüşmelerine geçildi. Yeni Yol, İYİ Parti, CHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin önergelerinin ardından AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine ve süresinin ise 6 Ağustos Perşembe gününe kadar çalışmasına ilişkin önergesine geçildi. Siyasi parti gruplarının değerlendirmeleri sonrasında önerge kabul edildi.

'TEKLİF MANTIKTAN YOKSUN'

Ardından teklife geçildi. Teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, "Bugün kürsüye çıktığımızda dünya üniversiteleriyle yarışan, ürettiği bilimle insanlığa ışık tutan, akademik özgürlüğü ve liyakati esas alan, gençlerimize geleceğe dair umut aşılayan köklü bir yükseköğretim reformunu konuşalım. Gönül isterdi ki öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin senelerdir biriken kronikleşmiş dertlerine derman olacak kanun maddelerini müzakere edelim. Fakat ne yazık ki önümüzde duran metin ne eğitim sistemimizin gerçekleriyle uyuşmakta ne de akademinin ve eğitim camiamızın derinleşen yaralarına merhem olmaktadır. Bu teklif vizyondan uzak, mantıktan yoksun, 'Yaptım, oldu' anlayışıyla hazırlanmış, bürokratik vesayeti daha sıkılaştıran teknik bir yamalı bohçadan ibarettir" ifadelerini kullandı.

'TEKLİF YÖK'ÜN ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDEKİ VESAYETİNİ TAHKİM EDİYOR'

İYİ Parti Grubu adına söz alan Manisa Milletvekili Şenol Sunat, teklifin üniversitelerin temel sorunlarını ve akademisyenlerin önünü kapatan bir teklif olduğunu belirterek, "Teklifin genel gerekçesine baktığımızda da aynı özensizliği görüyoruz. Bir etki analizi yok, bir ihtiyaç analizi yok. Sorunların hangi verilerle tespit edildiği belli değil. Üniversiteler üzerindeki ekonomik etkiler hiç hesaplanmamış. Akademisyen üzerindeki etkiler göz ardı edilmiş, öğrenci üzerindeki etkiler maalesef hesaplanmamış. Velhasıl bu teklif teknik görünüyor ama aslında yürütmenin YÖK üzerindeki ve YÖK'ün üniversiteler üzerindeki vesayetini yeniden tahkim ediyor. Bir taraftan Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının boşluğunu doldururken diğer taraftan yeni yetkiler ve geniş takdir alanları oluşturuyor. Özellikle vakıf üniversiteleri, teknoloji transferi, öğrenci rejimi ve kadro ihdası bu açıdan dikkat çekiyor" diye konuştu.

'TBMM'NİN İRADESİ DEVREDİLMİŞTİR'

Teklifin torba yasa usulüyle hazırlanmasını eleştiren CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, "Bu kanun teklifinin içeriğine bakıldığında; içerik olarak saraydaki mutfak kokuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yönetim sistemi için demiştiniz ki, 'Bu kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlayacak.' Maalesef öyle bir emare yok. TBMM daha hızlı çalışacaktı; TBMM daha işlevsel, daha fonksiyonel olacaktı, daha verimli olacaktı; maalesef yok. Burada TBMM iradesi devredilmiştir, irademize sahip çıkmamız gerekiyor, maalesef bu kanun teklifinde onu göremiyoruz. Bakın, dışarıda öğretmenler, özel sektör öğretmenleri haklarını aramak için çaba içindeler ama siz oralı değilsiniz, TBMM'nin görevidir, çözümü var ama bu torba yasada yok" dedi.

'YÖK ÜNİVERSİTELERİN ÖNÜNÜ AÇAN BİR ŞEKLE DÖNÜŞMEK ZORUNDADIR'

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise teklif ile birlikte Yükseköğretim Kurumları'nın üstlendiği misyonun hayati boyutlara ulaştığını vurgulayarak, "YÖK sadece üniversiteleri denetleyen, bürokratik çarkları döndüren hantal bir mekanizma olmaktan çıkıp küresel rekabette üniversitelerimizin önünü açan, bilimsel üretimi koordine eden, stratejik aklı temsil eden dinamik bir orkestra şekline dönüşmek zorundadır. Yükseköğretim sistemimiz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliği, sarsılmaz akademik etik ilkeleri, bilimsel üretimin tavizsiz teşviki ve kamu kaynaklarının millete hizmet yolunda hakkaniyete uygun kullanımı bakımından sürekli kendini yenilemek mecburiyetindedir. Durağanlığın gerilemekle eş değer olduğu bu acımasız asırda üniversitelerimiz bilginin sadece ezberletildiği değil üretildiği, işlendiği, patente dönüştüğü ve aziz milletimizin refahına sunulduğu milli kuluçka merkezleri olmak zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖĞRENCİ AFFI YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNDEKİ YAPISAL SORUNLARI ORTADAN KALDIRMAZ'

Teklifin yükseköğretim sistemine ilişkin yapısal sorunları çözmekten uzak olduğunu aktaran DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, şöyle devam etti;

"Teklifin en belirgin yönlerinden biri, yükseköğretim sistemindeki merkeziyetçi yapıyı koruması ve bazı alanlarda daha da güçlendirmesidir. Akademik kadroların planlanmasında Yükseköğretim Kurulunun yetkilerinin genişletilmesi, öğretim elemanlarının atanmasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yeniden atanma şartı haline getirilmesi üniversitelerin kurumsal karar alma süreçlerinde merkezi idarenin belirleyici rolünü artıracak niteliktedir. Yükseköğretimin temel sorunları yalnızca idari yapılanmaya indirgenemez. Binlerce genç ekonomik nedenlerle üniversitesini bırakmakta ya da eğitimine ara vermektedir. Öğrenci affı gibi dönemsel düzenlemeler bu yapısal sorunları ortadan kaldıramaz."

'YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNDE BİRÇOK SORUNUMUZ VAR'

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise teklife dair, "Yükseköğretim sisteminde birçok sorunumuz var. Akademik özgürlüğün, liyakatin, adaletin, eşitliğin, maddi yetersizliğin ve imkan kısıtlılığının içerisinde keyfi atama ve uygulamalarla, baskı ve tehdit altında özgür bir akademi ve araştırma ortamı olmaz. Gençlerimizin mutluluğu, refahı, alacakları iyi bir eğitim ve gelecekleri, ülkemizin öncelikleri arasında olmalıdır. Akademisyenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilerek özgür bir araştırma alanı içerisinde bilim üretmeleri ve öğrenci yetiştirmeleri ülkemizin öncelikleri arasında olmalıdır. Üniversitelerin, tek adam rejimi ve 'Yaptım oldu' anlayışıyla değil, adaletle, eşitlik ve özgürlükle yönetilmesi ülkemizin öncelikleri arasında olmalıdır. Yeni Parti'mizin yükseköğretim vizyonu da budur" ifadelerini kullandı.

'TEKLİFİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM HAKKINI GÜNCELLEMEYİ AMAÇLAMAKTADIR'

Yükseköğretimin önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, "Üniversite sayılarımız artmış, yükseköğretime erişim imkanları genişlemiş, araştırma altyapılarımız güçlenmiş ve üniversitelerimizin uluslararası alanda görünürlüğü artmıştır. Tabii yükseköğretimdeki başarı kriteri üniversite sayılarıyla ölçülmez, bunun farkındayız. Asıl başarının bilimsel üretimle, bilimsel özerklik ve araştırma kalitesiyle, yetiştirilen insan kaynağıyla, geliştirilen teknolojiyle ve üniversitelerin topluma sağlamış oldukları katkıyla ölçülür. İşte, bugün görüşmekte olduğumuz kanun teklifi de aslında bu anlayışla hazırlanmış bir tekliftir. Teklifimiz, öğrencilerimizin eğitim hakkını daha güçlü korumayı, akademisyenlerimizin bilimsel üretimini desteklemeyi, akademik dürüstlüğü daha sağlam güvence altına almayı ve yükseköğretim sistemimizi değişen ihtiyaçlara uygun şekilde güncellemeyi amaçlamaktadır" diye konuştu.

GENEL KURUL KAPANDI

Siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri sonrasında Meclis Başkanvekili Adan, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını belirtti. Ardından Adan, birleşimi 29 Temmuz Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.