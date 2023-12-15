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TBMM'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın 2024 bütçe görüşmeleri başladı - Son Dakika
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TBMM'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın 2024 bütçe görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 yılı bütçe görüşmeleri için toplandı. Bakanlar ve bakan yardımcıları, Togg makam otomobilleriyle Meclis'e geldi. Saadet Partisi milletvekilleri, cenaze töreni nedeniyle katılmadı.

TBMM\'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı\'nın 2024 bütçe görüşmeleri başladı
15.12.2023 - 13:05,
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TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bakan yardımcıları, Meclis'e Togg makam otomobilleriyle geldi. Saadet Partisi milletvekilleri, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in İstanbul'daki cenaze töreni nedeniyle bütçe görüşmelerine katılmadı. Oturumun başında Bitmez için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Genel Kurul'da gündemin görüşülmesine başlandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TBMM'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın 2024 bütçe görüşmeleri başladı - Son Dakika
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