TBMM'de Sıra Krizi MHP'nin Müdahalesiyle Çözüldü

TBMM'de 1 Ekim'den bu yana yaşanan, 'sıra krizi', MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin müdahalesi ile çözüldü. MHP, Genel Kurul salonundaki bir sırasından feragat etti. O sıralara artık Saadet Partili milletvekilleri oturacak.

1 Ekim'te Meclis'in açılması ile birlikte, Meclis'in 6. Grubu SP, kendilerine Genel Kurul'da yer tahsil edilmediği için, geçen hafta komisyon sıralarına oturarak protesto başlattı. Gelecek Partisi ile birleşerek grup kuran Saadet Partisi Genel Kurul sıralarında kendilerine yer verilmemesini protesto ederek Meclis çalışmalarını kilitledi. TBMM Başkanlık Divanı da bir komisyon kurarak SP'ye genel kurulun ön sıralarında yer bulmak için toplantı üzerine toplantı yapıldı. Ancak, hiçbir siyasi parti kendi sıralarını vermek istemedi.

TBMM Genel Kurulu'nun açılışında da yine aynı kriz yaşandı. Gündem dışı söz alan SP'li milletvekilleri genel kurul salonunda kendilerine yer verilmemesini yeniden gündeme getirerek tartışma başlattı.

Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, sık sık oturuma ara verdi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş oturuma ara verilmesiyle, Genel Kurul'da Divanın Arkasına geldi. Mecliste grup kuran SP, CHP, İYİ Parti ve YSP ile sıra konusu görüşüldü. Partiler, SP'ye sıralarından yer vermediklerini bildirdi.

Divan arkasında yapılan toplantının ardından, Genel Kurul yeniden açıldı. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Danışma Kurulumuzun Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki yeri konusundaki toplantıda uzlaşı sağlanmış olup Saadet Partisi Grubu'nun Milliyetçi Hareket Partisi Grubu'nun yanındaki sıradan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeri uzlaşıyla tespit edilmiştir" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya söz alarak, sıra krizinin nasıl çözüldüğünü anlattı:

"Meclis Genel Kurulunda ön tarafta 12 sırası, 12 koltuğu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisinden bir anlayış bekliyorduk çünkü diğer bütün partilerin ön tarafta sadece 4 koltuğu var ve Grup Başkan ve Başkan Vekillerinin ancak oturabileceği bir düzendi. Bu krizle ilgili bugün bir toplantı icra edilmiş oldu, orada Milliyetçi Hareket Partimizin Grup Başkan Vekili Erkan Bey şunu ifade ettiler; Sayın Devlet Bahçeli, 'bu sorun madem çözülemiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendilerine düşen ön taraftaki 4 koltuktan 2 tanesini Saadet Partisine rızalarıyla verebileceklerini' ifade ettiler. Biz de Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan ve Başkan Vekillerine ve değerli milletvekillerine göstermiş oldukları bu nezaket ve anlayıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlarımızın bir not olarak almasını rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'da söz alarak, "Gelinen son aşamada yine karşılıklı anlayış ve rıza çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak burada yan yana, birlikte, yine hiçbir şarta tabi olmaksızın karşılıklı anlayış, rıza ve demokratik düşünce itibarıyla Saadet Partisi Grubu'na mensup arkadaşlarımıza da konuyu arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bu sorunu bir an evvel çözme noktasında talimat verdi. Bunun gerçekleşmesinden dolayı biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak gayet mutluyuz, memnunuz ve Saadet Partisi Grubuna bundan sonraki yapacakları çalışmalar için de başarılar, kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sıra krizinin çözülmesinin ardından Genel Kurul çalışmalarına başladı.