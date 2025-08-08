TBMM'de Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruldu - Son Dakika
TBMM'de Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruldu

08.08.2025 16:11
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terörsüz Türkiye hedefiyle toplandı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ikinci kez toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantıya; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. 48 üyenin yer aldığı komisyon toplantısının açılışında konuşan Kurtulmuş, "Toplantının niteliği gereği tabii ki kapalı bir oturum olması elzemdir. Hakikaten bu komisyonumuz tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. İlk komisyon toplantısında gösterilen tavır dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Her arkadaşımız fikirlerini fevkalade açık bir şekilde, nezih bir üslupla dile getirdi ve ilk kararlarımızı da bütün partilerin adına komisyona katılan tüm milletvekillerimizin ortak oylarıyla almamız da komisyonumuzun başarısı bakımından önemlidir. Tabiricaizse ilk düğme doğru iliklenmiştir. Bundan sonra hem müzakere bakımından hem de burada alınacak kararların uygulanması bakımından ortaya konulacak ittifak ruhunun önemli olduğu kanaatindeyim" dedi.

'DİKKATLE SÜRECİ YÜRÜTMEK MECBURİYETİNDEYİZ'

Komisyonun oluşmasına destek veren tüm siyasi parti liderlerine teşekkür eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Altını çizerek ifade etmek isterim ki; bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz, görüşlerimizi çok açık ifade etmek durumundayız. Nihayetinde ise salonda bulunan partilerimizin milletvekilleri, Türkiye'nin yüzde 98'ini oy olarak temsil ediyor. Dolayısıyla milletin kanaatlerini, beklentilerini karşılayabilecek bir hassasiyetle, dikkatle süreci yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeri gelecek çok açık ve sert tartışmaların yaşandığı oturumlar olacak; ama bunların hepsi Türkiye'nin milli birliğinin, dayanışmasının artırılması için hepimizin ortak niyetlerinin bir sonucu olacak. Ben bu vesileyle bu toplantının bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Her birimiz farkındadır ki, inanın Türkiye'de herkesin gözü kulağı bu komisyonun üzerindedir. Burada ortaya çıkacak ortaklaşma ve anlayış Türkiye'nin büyük kitlelerini memnun edecektir. Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi, İmralı'dan yapılan açıklamanın ardından örgütün silah bırakmayı kabul ettiğini, fesih kararını alması ve bunu deklare etmesiyle birlikte bu süreçte ortaya çıkabilecek olan birtakım yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağına ilişkin Meclis'in sürece hazırlık etmesi ve bunları tabii ki Genel Kurul'a göndermesidir."

KOMİSYON KAPALI DEVAM ETTİ

Kurtulmuş, komisyonun tam kapalılık ilkesine göre devam etmesi için oylama açtı. Oylama sonucunda komisyon üyeleri, tam kapalılık ilkesini kabul etti. Kurtulmuş, "İttifakla toplantının tam kapalılık ilkesiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bildiğiniz gibi buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak; ama asla yayınlanmayacaktır. Komisyon üyeleri dahil hiç kimseye 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir. Bu toplantıda konuşulacak hiçbir konu hiçbir şekilde dışarıda mevzubahis edilmeyecektir. Bu işin selameti ve hassasiyeti bakımından önemlidir" dedi. Komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, komisyon üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı, Yaşar Güler, Demokrasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruldu

SON DAKİKA: TBMM'de Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruldu - Son Dakika
