TBMM\'de Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı

TBMM Genel Kurulunda, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurulda Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıkları bütçeleri görüşülecek. Görüşmelerin başlamasından önce, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için saygı duruşunda bulunuldu. - ANKARA