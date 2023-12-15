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TBMM'de Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı - Son Dakika
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TBMM'de Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı

TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerine görüşmelere başlandı. Ayrıca diğer kurumların bütçeleri de ele alınacak. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ilk sözü aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindekiler, yerli otomobil TOGG'lar ile TBMM'ye geldi.

TBMM\'de Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı
15.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:49
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TBMM Genel Kurulunda, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurulda Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıkları bütçeleri görüşülecek. Görüşmelerin başlamasından önce, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için saygı duruşunda bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM'de Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı - Son Dakika
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