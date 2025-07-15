TBMM\'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı

Eski Başbakan Tansu Çiller, TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında yer aldı.

TBMM'DE 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katıldı. Erdoğan anma programında açıklamalarda bulundu.

ESKİ BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER DE KATILDI

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir süre sohbet etti. O isimler arasında eski Başbakan Tansu Çiller'in de yer alması dikkat çekti.