TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Instagram Gündemiyle Toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Instagram Gündemiyle Toplanacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Instagram'a erişim engeli getirilmesi hususunda müzakerelerin devam ettiğini ve en yakın zamanda komisyonun toplanacağını belirtti.

07.08.2024 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında 'Instagram' gündemiyle veya 'dijital' gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak." dedi.

AA muhabirine konuşan Yayman, dijital ağ sağlayıcılarının Türkiye'nin hukukuna, kurallarına, kanunlarına, geleneklerine ve kamu düzenine uygun davranmasını istediklerini söyledi.

Yayman, sansüre ve yasaklamalara karşı olduklarını ancak dijital ağ sağlayıcılarından da sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini ifade ederek, Instagram'a erişim engeli getirilmesi hususunda da müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Müzakerelerin tabiatı gereği herkesin bir adım geri atması gerektiğine işaret eden Yayman, şunları kaydetti:

"'Instagram bugün açıldı' ya da 'Instagram şu saat açılıyor' şeklindeki ifadeler beklentiyi daha da yükseltiyor. Tarafların farklı bir psikoloji içerisine girmesine yol açıyor. Eğer Instagram hemen açılacaksa neden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taleplerine uyma noktasında öyle davransın? Bir müzakere yürütülüyor. Bir 'dijital diplomasi' yürütülüyor. Bu dijital diplomasi tabiatı gereği biraz daha sonuç odaklı olmayı, ekranlardan uzak bir biçimde bu konunun ele alınması gerekiyor. Instagram'ın ve Meta'nın Türkiye'deki kurallara uyduğu takdirde bu meselenin çok daha kolay bir biçimde çözüleceği kanaatindeyim."

Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda 2 defa Meta yetkililerini dinlediklerini ve Türkiye'de temsilcilik açılması noktasındaki talepleri dile getirdiklerini anımsatarak, onların da bu talepleri olumlu karşıladıklarını, milletvekillerinin sorularına ikna edici ve samimi cevaplar verdiklerini söyledi.

Meta yetkilileri de komisyona davet edilebilir

Bundan sonraki süreçte de çifte standart konusunda talepleri olduğunu belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Dijital ağlar, herkesin kendini özgürce ifade edeceği yerlerdir. Buranın birtakım ideolojik, dini ve birtakım değer yüklü kavramlarla farklı bir biçimde ele alınması asla doğru değil. Dijital ağlarda başta Meta olmak üzere kadına şiddet, cinsel içerikli suçlar, sanal kumar... Biz aslında İsmail Heniyye meselesini konuşuyoruz ama aslında buzdağı arkada. Cinsel içerikli paylaşımlar, bağımlılıkla mücadele, uyuşturucunun yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, ergen mobbingi, ötekileştirme, nefret suçları... Bunları maalesef Türkiye de konuşmuyor, dünya da konuşmuyor. Meseleyi çok daha farklı bir noktadan ele alıyor.

Bizim temel yaklaşımımız şudur; Biz hükümet olarak sansüre ve yasaklamaya karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bütün ağ sağlayıcılarının Türkiye'nin hukukuna uygun bir biçimde davranmasını istiyoruz. Asla çifte standart istemiyoruz. Bir taraftan terör örgütlerinin paylaşımları bir taraftan LGBT paylaşımları, cinsiyetsizleştirme özendirilirken İsmail Heniyye gibi bu toplumun değer atfettiği bir kişi ile yapılan paylaşımların sansürlenmesi asla doğru değil. Müzakerenin kurallarına uygun bir biçimde işlemesi gerektiğini düşünüyoruz."

TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna yapılan toplantı çağrısı konusunda ise Yayman, şunları kaydetti:

"Ben komisyon başkanı olarak milletvekillerimiz ile görüşüyorum. En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında Instagram gündemiyle veya dijital gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak. Bizim komisyonumuz, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonundan sonra en fazla toplantı yapan komisyon. TikToku 4 defa dinledik. Diğer ağ sağlayıcılarını da dinledik, dinlemeye devam edeceğiz. Dijital müzakerenin en önemli şartının bu görüşmeler olduğuna inanıyoruz. Meta yetkililerini daha önce dinledik. Komisyon üyelerimiz milletvekillerimiz Meta yetkilileri de gelsin derlerse de onları da davet edeceğiz. Şu anda böyle bir talep yok."

Kaynak: AA

Hüseyin Yayman, Instagram, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Instagram Gündemiyle Toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:33:55. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Instagram Gündemiyle Toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement