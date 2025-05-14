TBMM Dilekçe Komisyonuna 2 yılda yaklaşık 19 bin başvuru yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Dilekçe Komisyonuna 2 yılda yaklaşık 19 bin başvuru yapıldı

TBMM Dilekçe Komisyonuna 2 yılda yaklaşık 19 bin başvuru yapıldı

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 2 yılda 18 bin 949 başvuru yapıldığı bildirildi.

14.05.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 2 yılda 18 bin 949 başvuru yapıldığı bildirildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Karamık, buradaki konuşmasında, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi.

Önder'in, "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmesi için çok emek harcadığını belirten Karamık, "Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi ülkemizin huzuruna, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Bu hedefe Allah'ın izniyle ulaşacağımıza da yürekten inanıyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayıp Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinde yürütülen süreçte önemli bir aşamaya gelinmiştir. Sürecin sağlıklı, kesintisiz bir şekilde ilerlemesi için devlet kurumlarımızın gerekli tüm önlemleri alacağına, atılacak adımların titizlikle ve şeffaflıkla gerçekleşeceğine inanıyorum." dedi.

Komisyonda, vatandaşlar ile Türkiye'de ikamet eden yabancıların TBMM'ye gönderdiği dilekçe ve şikayetleri incelediklerine işaret eden Karamık, başta e-dilekçe sistemi olmak üzere postayla, elden, milletvekilleri ve kurumlar üzerinden herkesin Komisyona başvuru yapabildiğini söyledi.

TBMM'nin, 15 Mayıs 2023'te başlayan 28. Yasama Dönemi'nde komisyona gönderilen dilekçe ve başvurulara ilişkin bilgi veren Karamık, "28. Dönem'de komisyonumuza gelen toplam başvuru sayısı 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 18 bin 949'a ulaşmış bulunmaktadır. 18 Temmuz 2023 ile 25 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan 35 Başkanlık Divanı toplantısında 16 bin 928 dilekçe hakkında karar verilmiş, 185 dilekçe mevzuata uygun olmadığı ya da mükerrer olduğu gerekçesiyle hıfzedilmiştir." diye konuştu.

Toplantıda, Komisyon üyesi DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan tarafından itiraz edilen Başkanlık Divanı kararları görüşüldü.

Kaynak: AA

Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dilekçe Komisyonuna 2 yılda yaklaşık 19 bin başvuru yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:20:02. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Dilekçe Komisyonuna 2 yılda yaklaşık 19 bin başvuru yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.