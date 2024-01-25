 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kuveyt Meclisi Kuveyt-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Haif Al Mutairi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Oktay, görüşmede Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi ve Kahramanmaraş depremlerinde Kuveyt'in gösterdiği dayanışmayı vurguladı. Al Mutairi ise Türkiye'ye olan teşekkürlerini ileterek, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik saldırılardaki tutumunu önemsediklerini belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti
25.01.2024 - 16:59,  Güncelleme: 17:00
Abone Ol

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kuveyt Meclisi Kuveyt- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Haif Al Mutairi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Oktay, Meclis'teki görüşmede, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kuveyt'in gösterdiği güçlü dayanışmayı Türk milletinin unutmayacağını vurgulayan Oktay, görüşmede ikili ilişkilerin ele alınacağını söyledi.

Al Mutairi de Türkiye'ye geldiklerinde kendilerini evlerinde hissettiklerini belirtti.

Oktay'a teşekkür eden Al Mutairi, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki tutumunu önemli bulduklarını kaydetti.

Görüşmede, TBMM Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Komisyon Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da hazır bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

TBMM Dışişleri Komisyonu, Fuat Oktay, Kuveyt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:30:51. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement