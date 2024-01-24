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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oktay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
24.01.2024 - 16:51,
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Oktay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Oktay, "Haber" kategorisinde Anadolu Ajansının, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla imza attığı özel belgesel için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Samsun'dan Ankara'ya uzanan "Kurtuluş Rotası"nı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la kat etmesine ilişkin, Emin Sansar'ın çektiği "Zaman yolculuğu" fotoğrafını seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, Fatih Camisi ve ayın birlikte görüldüğü "Boğazın şahitliği" başlıklı fotoğrafına oy veren Oktay, "Spor"da tercihini Dursun Aydemir'in, 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının yer aldığı "Dünyanın sultanları" fotoğrafından yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın çektiği "Adı: Enkaz" fotoğrafına oy veren Oktay, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Abed Zagout'un "Çaresizlik" başlıklı fotoğrafını seçti.

Oktay, "Yılın Kareleri" oylamasında emeği geçenlere teşekkür ederek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


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