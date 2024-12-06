Fuat Oktay: Azerbaycan ile Birlikteyiz - Son Dakika
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Politika

Fuat Oktay: Azerbaycan ile Birlikteyiz

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan'da yaptığı açıklamada, "Binlerce yıllık tarihle biz bu coğrafyalardayız. Birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı vurgulamak için buradayız" dedi.

06.12.2024 18:44
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan'da yaptığı açıklamada, "Binlerce yıllık tarihle biz bu coğrafyalardayız. Birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı vurgulamak için buradayız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 106. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Beraberindeki heyetle başkent Bakü'ye gelen Oktay, temasları çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

"İyi ve kötü günlerde kardeşler birlikte olur"

Gafarova ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay, TBMM'deki tüm siyasi partilerden oluşan toplam 53 kişilik bir heyetle Azerbaycan'a geldiğini belirterek, "Biz her zaman şunu ifade ediyoruz. İyi ve kötü günlerde kardeşler birlikte olur. Dolayısıyla biz de bugün iyi gününde de Azerbaycan'la birlikteyiz, yarın da meclisteki kutlamalarda birlikte olacağız" dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'yı ziyaret ettiklerini aktaran Oktay, "Çok da kıymetli, değerli bir görüşme oldu. Karşılıklı hem ikili ilişkiler boyutunda ama özellikle de yine meclisin kuruluşunun 106. yıl dönümü çerçevesinde" şeklinde konuştu.

28 Mayıs 1918 tarihinde ilk meclis şurasının Gence'de ilanıyla başlayan ve hemen ardından meclisin aldığı karara değinen Oktay, "4 Haziran yanılmıyorsam o karar, Osmanlı Devleti'nden yardım istiyor ve Osmanlı Devleti de o kararın üzerine zaten kendisi de Birinci Dünya Harbi'nden çıkmış durumda ve kendi kurtuluş mücadelesini veren bir devlet. O dönemde, Nuri Killigil Paşa'yı görevlendiriyor ve Kafkas Ordusu'nu kurdurarak Nuri Paşa o orduyla birlikte Bakü'ye kadar geliyor. Tabii yol itibariyle de tamamen gerek o dönem Bolşevik işgali, İngiliz işgali ve Ermeni işgali altındaki Azerbaycan'da Bakü'de buranın tekrardan özgürlüğüne kavuşturulma çalışmalarında, yine o günde birlikte beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde, baktığımızda bugün de öyleyiz. 7 Aralık'ta da bunun büyük açılışının, meclisin Bakü'de yapıldığı bir dönem. Ama ne yazık ki sonrasında tabii ki yine olumsuz birçok gelişmele var. Sovyet, Bolşevikler ve Sovyetlerin yaşadığı dönem. Dolayısıyla biz o günden bugüne hatta öncesi binlerce yıllık tarihle biz bu coğrafyalardayız. Birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı vurgulamak için buradayız" diye konuştu.

"Her alanda gelişen ilişkiler mevcut"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta olmak üzere, tüm Türk milletinin, 86 milyonun selamını Azerbaycan'a getirdiklerini belirten Oktay, "Buradan da Azerbaycanlı kardeşlerimizin selamını Türkiye'ye götürüyor olacağız. Her alanda gelişen ilişkiler mevcut. Ekonomik alanda, ticari alanda enerji, ulaşım ve birçok alanda artık iki ülke müttefiklik anlaşmasıyla da belki dünyadaki birçok ülkenin ötesinde bir yakınlığı kurmuş durumda. Devlet başkanlarımızın buradaki birbirine olan güveni, iki ülke halkının, kurumlarının birbirine olan güveni de, parlamentoların güvenini de pekiştirmiştir. Dolayısıyla bu artarak devam edecektir. Bizim burada bugün bulunmamızın en büyük göstergesi buradaki bu inanca olan kararlılığımızdır" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay beraberindeki parlamento heyeti, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 106. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yarın düzenlenecek olan "Parlamentarizm: Gelenekler ve Perspektifler" konulu Uluslararası Parlamento Konferansı'na katılacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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