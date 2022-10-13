TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, küresel çözüm kapasitesi ortaya koyan Türkiye'nin aynı zamanda enerji ve tahıl krizinde barış umudu, düzen koruyucu ülke konumuna geldiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 20 yıl önce "Yolsuzlukları bitireceğim" iddiasıyla iktidara gelen AK Parti'nin, halen aynı şeyleri söylediğini savundu.

Milletin, iktidarın samimiyetine inanmadığını ifade eden Usta, "Yolsuzlukla mücadele karneniz ortadayken 'Yolsuzluğu biz hallederiz' diyemezsiniz. Çünkü rüşvet de yolsuzluk da yoksulluk da bizzat sizin eseriniz." dedi.

Usta, gelecek hafta yolsuzluklar konusunda Meclis Araştırması önergesi vereceklerini bildirerek, siyasi partilerin önergeye destek vermelerini istedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise boşaltılan Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nin, kültür merkezi yapılacağının dile getirildiğini aktardı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde cezaevleri gibi kötü anıların olduğu yerlerin bulunduğunu ifade eden Oluç, "Diyarbakır Cezaevi'nde büyük acılar çekildi. Böyle bir yeri kültür merkezi yaparak o kötü anıları ortadan kaldırmış olmuyorsunuz, siz onları silmeye çalışıyorsunuz ama insanların hafızasında o anılar kalmaya devam eder. Bu anıların ortadan kaldırılmasının yolu, oraları kültür merkezi değil, müze yapmak." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, bir karar alarak 12 lira 47 kuruşa satılan suyu 6 liraya indirdiğini hatırlattı.

Suyun metreküp maliyetinin, Ankara Büyükşehir Belediyesine 24 lira 12 kuruş olduğunu belirten Altay, "Su, ASKİ tarafından zaten 12 lira 47 kuruşa vatandaşa sunuluyordu. 24 liraya mal edilen su, 6 liraya indi ise yüce Meclis gel, sen de Ankara Büyükşehir Meclisi kadar ol. Elektrikte, doğal gazda yüzde 50 indirim yapalım, yasamanın gücü ortaya çıksın. Mazotta, benzinde ÖTV'yi kaldıralım ve TBMM'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden daha güçlü olduğunu gösterelim. Hodri meydan." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise Türkiye'nin, özellikle bu küresel kaotik ortamda sorunlara karşı durduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son bir ay içinde yurt dışında katıldığı toplantılara işaret eden Ünal, "Cumhurbaşkanımız, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu ile Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Bugün de Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nda. Bu, küresel çözüm kapasitesi ortaya koyan Türkiye'nin aynı zamanda enerji, tahıl krizinde barış umudu, düzen koruyucu ülke konumuna geldiğinin de göstergesi." görüşünü paylaştı.

Grup başkanvekilleri, "Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı" ile ilgili duygu ve düşüncelerini de dile getirdi.