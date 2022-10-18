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TBMM Genel Kurulu

18.10.2022 22:08
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda yarın, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin parti gruplarının verdiği araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeler, birleştirilerek görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda yarın, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin parti gruplarının verdiği araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeler, birleştirilerek görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin ardından, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Bağımsız İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun izin talebine ilişkin TBMM Başkanlık Divanı kararını okutup oylamaya sundu. Karar, kabul edildi.

Bu sırada CHP'li bazı milletvekilleri AK Parti Grubu'nun oy kullanmamasına tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Erdoğdu'nun geçmişe dönük rapor aldığını söyleyerek CHP milletvekillerine tepki gösterdi.

Meclis Başkanvekili Erdoğmuş, kararın raporla ilişkisi olmadığını, gelecek döneme ilişkin izinle ilgili olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda Danışma Kurulu önerisi de oylanarak kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurul'da yarın, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin parti gruplarının verdiği araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeler, birleştirilerek görüşülecek.

Genel Kurulda ayrıca yarın ve perşembe günü Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.

Öte yandan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş, alınan karar gereğince, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Ahmet Akın: 'Ak Parti Milletvekillerine Soruyorum, Siz Bu Şartlarda Kendi Evlatlarınızı O Madene İndirir Miydiniz? Ahmet Akın: 'Ak Parti Milletvekillerine Soruyorum, Siz Bu Şartlarda Kendi Evlatlarınızı O Madene İndirir Miydiniz? Bartın haberi... TBMM Genel Kurulu'nda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor Bartın haberi... TBMM Genel Kurulu'nda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Araştırma, Amasra, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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