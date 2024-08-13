TBMM Genel Kurulu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet partilerinin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme talebi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

13.08.2024 15:09
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet partilerinin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme talebi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

AYM'nin 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın 'yok hükmünde' olduğu belirtildi. Ardından 9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 93 ve TBMM İç Tüzüğü'nün 7'nci maddesi gereği muhalefet partilerinin talebini değerlendirerek, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrıldı - Son Dakika

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