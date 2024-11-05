TBMM Genel Kurulu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelerin Anayasa ve kanunlara göre gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Biz, kanuna, Anayasa'ya, mevzuata uygun bir şekilde davranan İçişleri Bakanımıza, yargıya, buradan ancak görevini yaptığı için teşekkür etmek durumundayız" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasındaki maçın tarafsız sahada oynanacak olmasına tepki gösterdi. Kaya, bu kararla iktidarın İsrail'e bir ikramda bulunduğunu savundu.

Belediyelere yapılan görevlendirmelerin hukuki olmadığını iddia eden Kaya, "Bu uygulamaya vicdan sahibi herkes itiraz ediyor. Bunun ne size ne memlekete ne de bu devlete faydası var." dedi.

" Türkiye'nin gerçekçi bir ekonomi politikasına ihtiyacı var"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TÜİK'in enflasyonu aylık yüzde 2,88, yıllık ise yüzde 48,58 olarak açıkladığını anımsattı. Dünyanın en bereketli topraklarındayken en yüksek gıda enflasyonunun yaşanmasının anlaşılmaz olduğunu vurgulayan Çömez, "ÜFE yani Üretici Fiyat Endeksi yüzde 32 ancak TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 48. Arada büyük bir fark var. Normalde beklenen farkın 1 veya maksimum 2 puan olması bekleniyor ancak burada 16 puanlık bir fark var. Bunun nedeni malı satanların kendini emniyete alma çabası ve 'tekrar malı yerine koyamam' kaygısı tabiatıyla iktidara ve iktidarın uygulamış olduğu ekonomi politikalarına duyulan güvensizlik." değerlendirmesinde bulundu.

Çömez, aile hekimlerinin başlattığı iş bırakma eylemini de desteklediklerini söyledi.

"Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü elbette kazınacaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Türkiye'nin bölge ve dünya güçlerinin politikalarının düğümlendiği ve çözüldüğü çok önemli jeopolitik bir konumda olduğuna işaret etti. 1990 yılından itibaren Türkiye'nin çevresinde 15 savaş yaşandığını kaydeden Akçay, şöyle konuştu:

"Ülkemize, birliğimize, vatanımıza yönelik tehditlerin arttığı bu dönemde herkesin Türkiye'nin ali menfaatleri doğrultusunda, sorumluluk ruhuyla hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye hepimizindir, bu aziz vatan hepimizindir. Bütün vatandaşlarımız, 'bu bayrak benim, bu ülke benim' diyen herkes Türk milletinin asil bir evladıdır. Gün, Türkiye düşmanlarına karşı birleşme günüdür, gün safları sıklaştırma günüdür. Terör örgütü, Türkiye düşmanlarının taşeronu ve silahlı maşasıdır. Aziz vatandaşlarımız ve milletimizle terör örgütlerine karşı aynı cephedeyiz. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü elbette kazınacaktır. Emperyalistler ve taşeronları ne yaparlarsa yapsınlar, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaklardır."

Akçay, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in 5 Kasım 2006'da vefat ettiğini anımsatarak, "Merhum Bülent Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Demokratik Sol Parti camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Halfeti, Mardin ve Batman belediyelerine yapılan görevlendirmeleri eleştirdi. Uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğunu kaydeden Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Karar vereceksiniz; iç barış mı toplumsal uzlaşı mı eyvallah, biz buradayız ama bir elini verip tutulan eli de koparmaya çalışmaya da hiç kimsenin hakkı yok. 'İç barış' deyip kayyumla Kürt halkının iradesini yok sayarak yol almanıza izin vermeyeceğiz, bunu yapamazsınız. Halkımızın barış umudunu, halkımızın uzlaşı ihtiyacını, halkın çözüm umudunu sömürmenize, istismar etmenize asla izin vermeyeceğiz. Aklı barış olanın yolu kayyum olmaz, olamaz. Toplumsal barış yapmak isteyenin gözü kayyum uygulamasında olamaz."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin 3. genel başkanı Bülent Ecevit'in ölüm yıl dönümü olduğunu belirterek, kabri başında CHP yönetimi olarak bugün andıklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?" sözlerini değerlendiren Başarır, "Bu Anayasa'yı ben yapmadım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu yapmadı. Bu Anayasa'yı siz yaptınız." dedi.

"Görevini yaptığı için teşekkür etmek durumundayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti'nin kuruluşunun hemen ardından 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerin 22'inci yıl dönümü olduğunu söyledi. 22 yıllık kesintisiz iktidarla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek olan bu demokratik başarının dünyanın hiçbir ülkesine nasip olmadığını anlatan Akbaşoğlu, AK Parti iktidarlarında yapılan icraatlere ilişkin örnekler verdi.

Bu dönemin Türkiye'nin de AK Parti'nin de "şahlanış dönemi" olacağını vurgulayan Akbaşoğlu, eski başbakanlardan Ecevit'i saygıyla ve hürmetle yad ettiğini söyledi.

Çeşitli belediyelerdeki görevden almalar ile atamalara ilişkin kanunlardan ve Anayasa'dan örnekler veren Akbaşoğlu, "Çok, açık ve seçik, net bir şekilde düzenlemeler var. Biz, kanuna, Anayasa'ya, mevzuata uygun bir şekilde davranan İçişleri Bakanımıza, yargıya, buradan ancak görevini yaptığı için teşekkür etmek durumundayız. Yoksa, aksi takdirde, meseleyi çarpıtarak onlara buradan eleştiri getirmeyi, işleri çarpıtarak farklı birtakım suçlamalarda bulunmayı doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.