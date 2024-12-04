TBMM Genel Kurulu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Etrafı türlü zorluklarla kuşatılmış bir coğrafyada bulunan Türkiye için bölgesel ve küresel meselelerle ilgilenmek tercihten öte bir zorunluluktur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 2 gün önce protestolarda tutuklanan 9 gencin iktidardan " İsrail'in soykırımdan vazgeçmesi için daha etkili yaptırımlarda bulunmasını talep ettikleri" için tutuklandıklarını savunarak, bu durumu eleştirdi.

Kaya, gençlerin suçsuz olduğunu ve yargının bir sopa olarak kullanıldığını öne sürdü. Kaya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanmasına dair karar çıktığını, birçok ülkenin bunu uygulayacağını ifade ettiğini ancak Türkiye'nin bunu uygulayıp uygulamayacağını açıklamadığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 4 Aralık tarihinin Dünya Madenciler Günü olduğunu anımsatarak, hayatını kaybeden tüm madencileri rahmetle ve saygıyla andıklarını söyledi.

Çömez, Balıkesir'deki Marmara Adası Saraylar Beldesi'nin maden yataklarıyla tanınan dünya çapında bir bölge olduğunu, Antik Çağ'dan beri tüm dünyaya mermerlerin bu bölgeden gittiğini ancak bu bölgenin son derece kontrolsüz ve denetimsiz olduğunu belirterek, bu beldede geçen hafta çok elim bir maden kazası yaşandığını söyledi.

Açıklanan enflasyon rakamlarını hatırlatan Çömez, "enflasyonun tek haneye düşeceği" yönündeki sözün yerine getirilemediğini belirtti.

Çömez, tarım ve hayvancılığın iktidar tarafından planlı bir şekilde ihmal edildiğini ve bugün yaşanan gıda enflasyonunun sebebinin bu durumdan kaynaklandığını savundu.

"Madenciliğe sadece kar odaklı bakmak insani ve ahlaki değildir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak, hayatını kaybeden tüm madencilere rahmet diledi.

Yerli enerji kaynağını ekonomiye kazandırarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan madencilerin afetlerde arama kurtarma çalışmalarında liderlik yaptığını ve birçok canı kurtardığını belirten Akçay, "Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 'kömür için değil ömür için geldik' diyerek yüzlerce canı kurtaran kahraman madencilerimizle iftihar ediyoruz. Madencilik dünyanın en zor ve tehlikeli mesleklerinden biridir. Madenciliğe sadece kar odaklı bakmak insani ve ahlaki değildir. Madencilikte esas olan işçi güvenliği ve sağlığı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, AK Parti'nin enflasyonu düzeltmekle uğraşacağına her gün ayrı bir hukuksuzluk gerçekleştirdiğini savunarak, DEM Parti'nin haklarını sürekli gasbettiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise bugün madencilerin korunaksız ve para hırsı uğruna sömürülmeye devam ettiğini belirterek, iktidarın madencilerin canını ve hakkını korumak için bir adım atmadığını savundu.

İşçilerin iş hukukundan kaynaklanan haklarının bile yendiğini ileri süren Emir, maden işçilerinin ölümünün önlenebileceğini söyledi.

Emir, "Bu 4 Aralık gününde alnının terini kömüre, madene akıtarak tertemiz ekmeklerini kazanan madencilerimizin ve koruyamadığımız, maden kazalarında kaybettiğimiz madencilerin önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Aile hekimlerine son yönetmelikle ücretli bir biçimde rapor düzenlemeleri uygulaması getirildiğini ve böylelikle aile hekimlerinin hasta yakınlarıyla karşı karşıya getirildiğini savunan Emir, bu durumun çok tehlikeli olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak bugün emeğin kutsallığını ve bu uğurda verilen mücadeleyi bir kez daha hatırladıklarını söyledi.

TRT World Forum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle gerçekleştiğini belirten Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Etrafı türlü zorluklarla kuşatılmış bir coğrafyada bulunan Türkiye için bölgesel ve küresel meselelerle ilgilenmek tercihten öte bir zorunluluktur. Bu sorumluluğun bilincinde olarak özgün bir siyaset ve diplomasi modeline liderlik eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumanın ve yükseltmenin yanında daha adil bir dünyanın reçetesini de insanlığa sunmaktadır. İşte bu kapsayıcı perspektif, oldukça detaylı istişarelerin, önemli fikir paylaşımlarının yapıldığı, TRT World Forum gibi faydalı zeminlerin oluşmasına da imkan tanımaktadır. Mazlum ve masum halkların sesinin duyurulması, uluslararası sistemin sürdürülebilir çözümlere kavuşması ve daha birçok konuya yönelik değerli fikirlerini paylaşan ve sürece katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyoruz."