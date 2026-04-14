TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Netanyahu ve Savunma Bakanı bizlere, Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunların karşısında Türkiye'nin birleştiğini görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a Allah'tan rahmet diledi.

Kültürel mirasların yeterince korunmadığını savunan Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanlığının kurumsal tedbirler alması gerektiğini dile getirdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararlarının verildiğini hatırlatan Ekmen, bu konudaki süreci takip ettiklerini belirtti.

Ekmen, İsrail'in, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyadan gerçekleştirdiği saldırıların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Şehitler Haftası'nın mukaddes olduğunu ifade ederek, şehitleri, "milletin ebedi istiklalinin sarsılmaz mührü" olarak nitelendirdi.

Süt üreticilerinin sorunlarına çare aradığını aktaran Çömez, çiğ süt fiyatlarının henüz güncellenmediğini kaydetti.

Maliyetlerdeki artışların süt üreticilerini zor durumda bıraktığını ifade eden Çömez, "Bu şartlar altında süt üreticilerinin varlığını sürdürmesi mümkün değil. İktidarın mutlaka önlem ve tedbir alması lazım." diye konuştu.

Çömez, Tarım Kredi KOOP Market'in çiftçiden alımı kestiğini, bundan dolayı zararlar meydana geldiğini öne sürdü.

"Türkiye Cumhuriyeti, salyalı ağızların laflarıyla sarsılacak bir devlet değildir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlara acil şifa diledi.

Olayın büyük üzüntüye neden olduğunu söyleyen Kılıç, "Olay, hafife alınacak olay değildir. Tüm bakanlıkları gerekli incelemeleri yapmaya, tedbirleri almaya davet ediyoruz. Çocuklarımız tehlike altında ve çocuklarımız suça sürükleniyor. Bu tür hadislerin tekrar yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Bizler de her türlü göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmasının tesadüf olmadığının altını çizen Kılıç, Türkiye'nin dik duruşuyla bölgesini muhafaza ettiğini, bunun da birilerinin hayalini kurduğu oyunları bozduğunu vurguladı.

Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti, salyalı ağızların laflarıyla sarsılacak bir devlet değildir. Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen dil, doğrudan milletimizin itibarına, milli irademize yöneltilmiştir. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her türlü oyunun karşısında barajız, yıkılmaz kaleyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporu doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Demokratik müzakere zemininde geleceğin inşa edilmesinin zamanının geldiğini söyleyen Temelli, doğru yöntem bulunarak yasaları hayata geçirecek siyasetin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmadaki yeni gözaltı kararlarını anımsatan Temelli, Doku'nun ailesinin 6 yıl boyunca mücadele verdiğini anlattı.

Temelli, bireysel silahlanmaya karşı mücadele edilmesi gerektiğini, bu konuda yasal düzenleme yapılmasını önerdi.

"Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yok"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın nitelikli hizmetler sunduğunu söyledi.

Yavaş'ın, Türkiye'ye örnek olduğunu dile getiren Emir, Yavaş'ın su fiyatlarını düşürdüğünü, 15 tona kadar su kullanımını desteklediğini aktardı.

Ankara'daki suyun ucuza kullanıldığını savunan Emir, İdare Mahkemesinin su tarifesini iptal ettiğini hatırlatarak, tarifenin 1 milyon 200 bin abonenin düşük tutarlı su kullanmasını sağlayan tarife olduğunu anlattı. Bu kararla Ankaralıların daha pahalı su tüketeceğini öne süren Emir, Mansur Yavaş'ın siyasi iktidarın radarında olduğunu iddia etti. Emir, şöyle konuştu:

"Cezalandırmak, zorlamak için her şeyi yapıyorsunuz. Şimdiki iddia ne? Karabük'teki seçimlere 6 belediye aracı gitmiş, bu araçların gitmesiyle ilgili Mansur Yavaş'ın emir ve talimatı var mı? Yok. Soruşturma izni talep edenler, 'Mansur Yavaş'ın emir ve talimatı olmamakla birlikte ancak hayatın olağan akışına göre ondan habersiz olamaz' diyorlar. Varsayımlar üzerinden Mansur Yavaş'ı karalamaya, Ankaralıların gözünden düşürmeye yönelik siyasi mühendislik var. Soruşturun, bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yok."

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okula düzenlenen silahlı saldırıyı anımsatan Emir, okullarda şiddetin son bulmadığını ve güvensiz olduğunu ileri sürdü.

Emir, "Okullarımızın bir an evvel güvenli ve bilimsel eğitimin yapıldığı alanlara dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu başarmak zorundayız. Güvenlik görevlilerinin, temizlik görevlilerinin okullarda istihdam edilmesi gerekiyor. Rehber öğretmenliğin yaygınlaştırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

"Süreci yakından takip ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını hatırlatarak, zalimce ve insanlık dışı öldürmelerin sürdüğünü vurguladı.

İsraillerin de yaşananlara itiraz etmeye başladığını ifade eden Zengin, "Netanyahu ve Savunma Bakanı bizlere, Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunların karşısında Türkiye'nin birleştiğini görmek bizleri mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Zengin, her zaman barışın arkasında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Zengin, bu konuda Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştüğünü bildirerek, "Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin de açıklamalarda bulunan Zengin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) da olaya ait görüntülerle ilgili uyarılarda bulunduğunu aktardı.

Yapılan bazı haberlerle faillerin kahramanlaştırıldığını dile getiren Zengin, okullarda gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin yeni mekanizmaların kurulması gerektiğini belirtti.

Özlem Zengin, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu Başkanlığına seçilen AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka'yı da kutladı.