TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışına ilişkin, İstanbul'umuza, ülkemize en son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü eşsiz bir eser kazandırılmış oldu. Adeta İstanbul'un sembollerinden olacak abidevi bir dev eser." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 2-8 Kasım'ın "Lösemili Çocuklar Haftası" olduğunu anımsatarak, "Küçük bedenleriyle kansere karşı büyük mücadele veren çocuklarımızı sevgiyle gözlerinden öpüyor ve Allah'tan şifa niyaz ediyorum." diye konuştu.

Dervişoğlu, 2020 yılı için hazırlanan raporda Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Türkiye'de ve dünyada Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi takip ettiğini belirterek, "Gelen başvurular çoğunlukla sağlık çalışanlarının hak ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik taleplerdir. Pandeminin başından itibaren en çok yorulan, canı pahasına çalışan ve bu sebeple tüm vatandaşlarımızın alkışladığı ve kahraman ilan ettiği sağlık çalışanlarımız büyük bir geçim zorluğuyla karşı karşıyadırlar." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları anlatan Dervişoğlu, sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Milli Savunma Bakanlığı tarafından etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin yapılan açıklamayı anımsatarak, "Terör örgütlerine karşı yapılan etkin ve kararlı bu mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet teşkilatımıza ve tüm güvenlik birimlerimize yüce Allah'tan muzafferiyet diliyor, Allah'ın izniyle terörün kazanacağı günlerin yakın olduğuna inanıyoruz." dedi.

Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Bülbül, şöyle devam etti:

"Yaklaşık üç yıllık bir inşaat sürecinden sonra 1000 kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu ve kütüphane gibi çok amaçlı salonlara sahip olan Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte yeni hali ile milletimizin kültür ve sanat alanında cazibe merkezi olacaktır. Atatürk Kültür Merkezi'nin metruk bir halden çağdaş ve donanımlı bir hale kavuşturulması sürecinde emeği geçenleri kutluyor, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Bülbül, geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan ihracat rakamlarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Türkiye'de ve dünyada her yıl binlerce çocuğun lösemi hastalığına yakalandığını, küçük bedenleriyle uzun, hassas ve bir o kadar da zorlu bir tedavi sürecine girdiğini belirten Bülbül, "Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Lösemi tedavisi gören evlatlarımızın moral ve motivasyonunun sevgi ve ilgiyle yüksek tutulması çok önemlidir. Çünkü, umut ve sevgi bu hastalığın en büyük ilacıdır." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Anayasa Mahkemesinin, sulh ceza hakimliklerince verilen erişim engeli kararlarına karşı yapılan 9 ayrı başvuruda "ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine" hükmettiğini belirterek, "Çok önemli. Yeniden yargılama yapılmasını kararlaştırdı. Bir pilot karar aldı ve bu pilot kararı da Meclise de gönderdi. Yeni düzenleme yapılması için benzer başvuruların görüşmesini de bir yıl süreyle erteledi." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin "barış akademisyenleri" hakkında "ifade özgürlüğü ihlalidir" kararı verdiğini ve onlar hakkında verilmiş olan mahkeme kararlarının düştüğünü anlatan OIuç, "Bu barış akademisyenlerinden beş kişi OHAL Komisyonuna görevlerine iade edilmeleri için başvurdu. OHAL Komisyonu, bu beş akademisyenin görevlerine iade edilmesi talebini gerekçesiz reddetti." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, içinde bulunulan haftanın "Lösemili Çocuklar Haftası" olduğunu belirterek, "Biz de buradan tüm lösemili çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz. Lösemi tedavi edilebilir bir hastalık fakat erken teşhis burada çok önemli. Her yıl ülkemizde 4000'i aşkın çocuğa lösemi teşhisi konuluyor. Çocuklarımızı korumak ve erken teşhis konusunda duyarlı olmak hepimizin görevi. Çocuklarımız hepimizin, hepsinin gülen yüzünü birlikte görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin görüşüleceğini anımsatan Özkoç, şunları söyledi:

"Teklifin temel iddiası; sanayicinin, ihracatçının finansman sorununu çözmek. Bugün bu teklif önümüze geliyor. Dün sanayi doğalgazına yüzde 48 zam yapılıyor. Yılbaşından bugüne kadar sanayi doğalgazına yapılan zam yüzde 150'ye dayandı. Seramik, kimya, demir çelik gibi doğalgazın en yoğun kullanıldığı sektörlerde enerjiden kaynaklı maliyet artışı ise yüzde 40'ları buldu. Böyle bir çözüm yaklaşımı sizce olabilir mi? Dün kepçe ile aldınız bugün kaşığın tersi ile geriye vermeye çalışıyorsunuz."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2-8 Kasım'ın "Lösemili Çocuklar Haftası" olduğunu anımsatarak, "Lösemiyle mücadele eden yavrularımızın bir an önce maskelerinden kurtulup hayallerine kavuşmalarını biz de yürekten umut ediyoruz." diye konuştu.

Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'umuza, ülkemize en son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü eşsiz bir eser kazandırılmış oldu. Adeta İstanbul'un sembollerinden olacak abidevi bir dev eser. 'Sanat düşmanı AK Partililer', 'yıkıp AVM yapacak', 'çürümeye terk ettiler' dediler. Milletin evlatlarını birbirine düşürdüler. Ucuz gündemlerle ülkeyi gerdiler, yıllarımızı çaldılar. Sonuçta AKM yeniden bir dünya projesi olarak açılmış oldu. Oysa başka Türkiye yok. Ortak değerlerimizi, ülkemizle ilgili konuları, siyasi hırslarımıza, ucuz hesaplara kurban etmeyelim, etmemeliyiz. Başta emeği geçen Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ediyoruz."