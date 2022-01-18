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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

18.01.2022 17:54
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bu ülkenin 50- 60 yıllık sorunlarını çözen, bu milletin çözüm kapasitesini temsil eden AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugünün sorunlarını da çözecek kudrettedir.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bu ülkenin 50- 60 yıllık sorunlarını çözen, bu milletin çözüm kapasitesini temsil eden AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugünün sorunlarını da çözecek kudrettedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İstanbul Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde, 4 kişinin, görevi başındaki hemşireyi tekmeleyerek darbettiğini söyledi.

Saldırıyı şiddetle kınadığını ve sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Usta, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet artarak devam etmektedir. Aile Hekimleri Derneği verilerine göre, her saat başı bir sağlık çalışanı şiddete maruz kalırken sağlık çalışanlarının yüzde 72,6'sının sağlık sektöründe çalıştıkları süre boyunca en az bir kere olmak üzere şiddete maruz kaldığı görülmektedir. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete yönelik saptanan rakamların yüksekliğine rağmen, basit görünen şiddetin kanıksandığı, bunun bir halk sağlığı sorunu olarak geri döndüğü ortadadır. Bu konuda hükümetin daha iyi tutum almasını bekliyoruz."

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının, "Bilgi Ocakta" uygulamasıyla geçen hafta sonu ülke genelinde ödüllü deneme sınavı düzenlediğini, bu sınava katılımın da yoğun olduğunu hatırlattı.

Bülbül, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yıldırım tarafından blokzincir teknolojisiyle ilgili eğitim faaliyetlerine başlanacağının açıklandığını belirterek, dijital dünyanın yeniliklerini kavrama noktasında Türk gençliğine yeni ufukların açılacağının bir kez daha gösterildiği kaydetti. Bülbül, "Türk gençliğini ilim ve irfan noktasında aydınlatan Ülkü Ocaklarına başarılar diliyor, bu örnek faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz." dedi.

"İyi ki varsın Sezen Aksu, seni seviyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da sanatın, ezelden ebede, toplumları besleyen en önemli damar olduğunu söyledi.

Sanatçı Sezen Aksu'nun şarkılarıyla birçok kuşağın kendini ifade ettiğini, benliğini bulduğunu, hüznünü ve neşesini onun ezgileriyle dillendirdiğini dile getiren Beştaş, şunları kaydetti:

"Sezen Aksu'yu dinleyen, seven biri olarak; Sezen Aksu bizlerle birlikte birçok kuşağa şarkılarıyla yoldaşlık etmiştir. Sanatçılara dokunmayın. Sezen Aksu bu toplumun çok önemli bir değeri, aynı zamanda vicdanıdır. Sezen Aksu'ya saldıranlar ne milyonların ona sevgisini ne de onun ışığını asla söndüremeyecekler. Sezen Aksu'ya laf söyleyenler onunla asla yarışamayacaklarını da akıllarının bir köşesine kazısınlar. İyi ki varsın Sezen Aksu, seni seviyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın olduğu duruşmayı İstanbul'da takip ettiklerini anlattı.

Özel, Avrupa Konseyinin bu konudaki savunma talebinin son günlerine yaklaşıldığını dile getirdi. Türkiye'nin, Avrupa Konseyinden bir yaptırıma maruz kalacak olmasının da başlı başına bir skandal olacağını savunan Özel, "Süreç içinde bir sayın hakimin karşı oyuna rağmen ikiye bir oyla ve bir hukuki karardan çok hepimizin gözü önünde cereyan eden saray talimatıyla tutukluluk sürdü. Bu ayıbın bir an evvel sona ermesi gerekiyor." diye konuştu.

Özel, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı bir albümünün, 2022 yılında fark edilmesinin inandırıcı olmadığını söyledi.

Hangi görüşte olursa olsun sanatçıların lincine göz yummayacaklarını ifade eden Özel, "Kim söylerse söylesin, ne söylerse söylesin, şiddete çağırmadan, şiddet içermeden her fikir özgürce söylenebilir. Bu baskınıza teslim olmayız." dedi.

"Bugün, 2005'lerin, 2010'ların sorunlarını bile konuşmuyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk'un, Deniz Kuvvetlerine katıldığını anımsattı.

Mavi Vatan açısından bunun son derece güzel bir gelişme olduğunu belirten Ünal, "İnşallah yakında hava savunma muhribimiz TF 2000'in yapımına başlıyoruz." dedi.

Mahir Ünal, 1970'leri, 1980'leri, 1990'ları gördüklerini, 1970'lerde, 1950'lerin sorunlarının konuşulduğunu söyledi.

Öğrenilmiş çaresizliğin adeta kader haline geldiğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"14 Ağustos 2001 günü bir parti kuruldu ve Recep Tayyip Erdoğan, o gün 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedi. Biz 1950'lerin, 1960'ların, 1970'lerin, 1980'lerin, 1990'ların artık kronik hale gelmiş sorunlarını hamdolsun bu milletin iradesiyle ve güveniyle çözdük. Bugün, 2005'lerin, 2010'ların sorunlarını bile konuşmuyoruz. Bugün, bugünün sorunlarını konuşuyoruz. Milletimiz şunu çok iyi biliyor; bu ülkenin 50 yıllık, 60 yıllık sorunlarını çözen bu milletin çözüm kapasitesini temsil eden AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugünün sorunlarını da çözecek kudrettedir."

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Togo Cumhuriyeti, Sezen Aksu, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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