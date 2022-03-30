TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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TBMM Genel Kurulu

30.03.2022 16:53
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, barışın, umudun ve liderliğin ülkesi Türkiye'nin, her zaman bölgesel ve küresel barışa aktif şekilde katkı yapacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, barışın, umudun ve liderliğin ülkesi Türkiye'nin, her zaman bölgesel ve küresel barışa aktif şekilde katkı yapacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) yollarda terör estirdiğini ileri sürerek, "Bu sistem, genellikle gelir paylaşımı modeliyle yapılıyor. Dolayısıyla sistemi yapan firma, belediye ve Hazine buradan gelir sağlıyor. Buradaki amacın insanlara ceza kesmek olmaması gerekir. Buradaki amacın tehlikeyi önlemek, trafik kazalarını önlemek olması lazım. Bu amaçtan ciddi bir sapma olduğunu görüyoruz. Ciddi sıkıntılar var, ciddi tepkilerle karşılaşıyoruz, hatta cezalarını ödeyen sürücülerin araçlarını satmak zorunda kaldığına yönelik vakalar da duyuyoruz." dedi.

"Gerilimler ilk önce Yunan tarafının huzurunu bozacak"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Yunanistan'ın, Lozan Antlaşması'na göre silahsız ve askersiz olması gereken Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenleyerek, yeni bir provokasyona imza attığını anımsattı.

Uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsız statüdeki adaları silahlandıran ve Türkiye'yi tahrik edici faaliyetlerde bulunan Yunanistan'ın, komşuluk ve dostluk prensiplerine uymadığını vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti:

"Yunanistan bununla birlikte düzensiz göçmenleri ölüme itmeye devam etmekte, insanlık dışı politikasını sürdürmektedir. Dün yine Yunanistan tarafından geri itilerek Ege Denizi'nde ölüme terk edilen 84 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Yunan tarafını adalar, düzensiz göç, terörle mücadele, Batı Trakya Türklüğü ve Mavi Vatan gibi konu başlıklarında uluslararası hukuka uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Zira Türkiye ve Yunanistan arasında saymış olduğumuz meselelerde yaşanan kriz ve gerilimler ilk önce Yunan tarafının huzurunu bozacak, kendilerini oldukça zora ve sıkıntıya düşürecektir."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da diş tedavisinde ölçü, dolgu ve cerrahi malzemelerinin fiyatının yüzde 200 arttığını ve sağlık hakkına erişimin fiilen engellendiğini dile getirdi.

Sağlık sektörünün önemli bir halkasını da diş hekimlerinin oluşturduğuna işaret eden Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin, herkesin diş hekimlerine mutlaka işi düşüyor. Maliyetler ve ithal malzemeler nedeniyle çok sıkıntılı günler geçiriyorlar. Yüzde 200 civarındaki artışın sonuçları çok ağır oluyor. Diş hekimlerinin kullandığı malzemelerin yüzde 99'u ithal ediliyor. Döviz kurundaki artış buraya doğrudan yansıyor ve diş hekimleri bunu hastalarına yansıtamıyor. Yansıtsalar bile hastalar tedavi haklarından vazgeçiyor. Sağlığa erişimin eksiksiz sağlanması, devletin görevi ve sorumluluğudur."

"Anayasaya aykırı düzenlemenin iptal edilmesi gerekmekte"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise dün Resmi Gazete'de yayımlanan 97 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarına ait müzelerin yönetiminin, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredilebilmesi yetkisi verildiğini hatırlattı.

Bu düzenlemeyle, belediyeler ve üniversiteler tarafından kurulan müzelerin yönetiminin devralınmasının önünün açıldığını dile getiren Özkoç, "Bu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Kanun ile düzenlenmiş konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme kesinlikle yapılamaz. Kanuna açıkça aykırı bir düzenleme yapılmaktadır. Bu, TBMM'nin yasama yetkisine müdahaledir. Anayasaya aykırılık taşıyan bu düzenlemenin bir an önce iptal edilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

"Ülke olarak barışa ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da dün İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin, toplantıdaki yaklaşımının herkes için umut ışığı olduğunu anlattı.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın proaktif diplomatik girişimleri sonucunda her iki liderin bir araya geleceği bir altyapının Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulmasının, Türkiye'nin dünya barışına katkısı bakımından tarihi öneme haiz olduğunu vurguladı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şunları paylaştı:

"Bu manada 'dünya 5'ten büyüktür' mottosuyla BM'de bütün insanlığa çağrıda bulunan Cumhurbaşkanımızın nasıl bir etkileşim içerisinde netice alıcı yaklaşımların altyapısını hazırladığı da bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ülke olarak barışa ev sahipliği yapmamızdan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Barışın, umudun ve liderliğin ülkesi Türkiye, her zaman bölgesel ve küresel barışa aktif bir şekilde katkı yapacaktır."

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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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