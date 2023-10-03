TBMM Genel Kurulu Başladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu Başladı

TBMM Genel Kurulu Başladı
Son Güncelleme: 03.10.2023 16:15

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, milletvekillerine başarılar diledi. Gündem dışı söz verilen milletvekilleri ise Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar, TBMM ve demokrasi ile Elazığ'ın sorunları hakkında konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Milletimiz, devletimiz ve insanlık için hayırlı ve yararlı çalışmaları Meclisimizin yapacağına yürekten inanıyor ve bütün milletvekillerimize başarılar diliyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Kahramanmaraş'a yapılan yatırım ve destekler" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, " Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan bu yasama yılında önceliğimizin yeni ve sivil bir anayasa olmasını çok arzu ediyorum." diye konuştu.

TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim'deki terör saldırısını lanetleyen Kirişci, yaralı polis memurlarına acil şifa diledi.

Kahramanmaraş'ın depremi en ağır şekilde yaşayan 4 ilden biri olduğuna işaret eden Kirişci, yeni Kahramanmaraş'ı inşa etmek istediklerini söyledi.

Kirişci, ilde bugün itibarıyla çadırda yaşayan vatandaş bulunmadığını, kalıcı konutlar ve köy evlerinin yakın zamanda vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, Kahramanmaraş'ta hayatın her alanında önemli mesafeler katedildiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'a açılan TUSAŞ tesisine değinen Kirişci, "Kahramanmaraş'ımız sadece dondurmasıyla bilinen bir şehir değil, aynı zamanda ürettiği uçaklarıyla da dünyaca bilinen ve tanınan bir şehir olacaktır." ifadesini kullandı.

Kirişci, deprem sonrası Kahramanmaraş'tan 64 bin öğrencinin kaydını başka illere aldırdığını, bugün ise 60 bin 271 öğrencinin şehre kaydını aldırdığını anlattı.

"Antiemperyalist hükümetimiz var"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu da "TBMM ve demokrasi" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Atatürk ilkelerinin bazılarının iç içe geçtiğini söyledi.

Atatürk'ün üç temel ilkesi olduğunu belirten Cevizoğlu, "Bir tanesi AK Parti'nin yaptığı gibi antiemperyalist olmak, ikincisi milli iradeye saygı göstermek, üçüncüsü tam bağımsızlık. Atatürkçülük budur. Bunların hepsini bugün AK Parti'de ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde görüyoruz. Batı'ya, emperyalistlere karşı direnen bir antiemperyalist hükümetimiz var. Goygoycu Atatürkçülük değil, eylemci Atatürkçülüğü burada görüyoruz. Ben de bu parti içinde olmaktan, Atatürkçülüğü yaşamaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Cevizoğlu, yeni yasama yılında Meclis'in yapacağı en önemli işin darbe anayasasına son vermek olacağını ifade ederek, "1982 Anayasası'nın çok sayıda maddesi değişti ama ruhu değişmedi. Bu dönemde AK Parti, Cumhur İttifakı'nın önderlik edeceği demokratik, sivil anayasa, iktidar-muhalefet bütün milletvekillerimizin, yani halkın iradesiyle yapılacak bir anayasa olacak. Sivil ve demokratik bir anayasayı, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kutluyorum"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise "Elazığ'ın sorunları" hakkında gündem dışı konuşmasında, siyaset ve siyasi partiler gelip geçici olsa da devletin kalıcı olduğunu anımsattı. Herkesin devlete sahip çıkması gerektiğini söyleyen Erol, TBMM'nin bu dönemde sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmasını istedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çalışmalarını beğendiğini ifade eden Erol, "Ali Yerlikaya'yı kutluyorum. Yeni kabinede görev aldığı günden bugüne, özellikle mafya örgütlerinin, uyuşturucu baronlarının ve terör örgütlerinin üzerine gitmesi, yurttaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik görev anlayışı doğru bir anlayıştır." dedi.

Erol, yeni anayasa konusundaki açıklamalara ilişkin de "Bir dayatma anayasası değil, uzlaşma anayasası ve 85 milyon yurttaşın evrensel değerler üzerinden anayasal haklarının korunması üzerine olmalıdır." ifadesini kullandı.

CHP'li Erol, Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi gerektiğini de söyledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Bekir Bozdağ, AK Parti, Eğitim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu Başladı - Son Dakika


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