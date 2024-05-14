TBMM Genel Kurulu toplandı, gündem dışı konuşmalar yapıldı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Engelliler Haftası", DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, "İliç maden kazasıyla ilgili sahadaki son durum" ve AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu "14 Mayıs Eczacılık Günü" dolayısıyla gündem dışı konuştu.

Bayram, konuşmasını yapmak için kürsüye gelirken AK Parti'nin yanı sıra muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin de kendisini alkışlaması üzerine, "Engelliler Türkiye ittifakıdır. Biz de hepinizi alkışlıyoruz." dedi.

Türkiye'de 10 milyon engelli bulunduğunu, aileleri de dikkate alındığında yaklaşık 40 milyon nüfusun direkt etkilendiğinin altını çizen Bayram, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle son 20 yılda engelli kardeşlerimiz için çok güzel çalışmalara imza attık. Partilerimizin de desteğiyle engelliler için yasal düzenlemeler yaptık. Eksiğimiz yok mu? Elbette var ama amacımız daha iyi bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmek." ifadesini kullandı.

Serkan Bayram, engellilerin kaymakam olabilmesi için kanun teklifi hazırladıklarını, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında engelli bakan, rektör ve büyükelçi olmasını istediklerini söyledi.

DEM Parti'li Kordu da Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleriyle geçen hafta İliç'teki maden sahasında yaptıkları incelemeye ilişkin izlenimlerini paylaştı.

AK Parti Sivas Milletvekili Aksu ise konuşmasında, Eczacılık Günü'nü kutlayarak, eczacıların ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattı.