TBMM Genel Kurulu\'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Saadet Partisinin "Mali müşavirler", İYİ Parti'nin "yerel basın", DEM Parti'nin "faili meçhul cinayetler" ve CHP'nin "emekli astsubaylar" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, mali müşavirlerin insanca çalışma koşulları istediklerini söyledi. Mali müşavirlerin bu noktaya gelmesinin trajik olduğunu belirten Ekici, milletvekillerinden bu duruma duyarsız kalmamalarını istedi.

Mali müşavirlerin kanundaki iş tanımlarının belirli olmasına rağmen, çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle iş tanımının sürekli değiştirilerek iş yükünün artırıldığını ancak ücretlerinin aynı kaldığını anlatan Ekici, "Devlet, mali müşavirleri adeta maaşlı personeli gibi kullanmakta ama herhangi bir maaş ödemesi de yapmamaktadır." dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, güçlü yerel basının varlığının her zamankinden daha elzem olduğunu söyledi. Hamşıoğlu, "Hal böyleyken tasarruf tedbirleri genelgesinin yerel basına son nefesini de verdiren giyotine dönüşmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarrufun adresinin, kağıt ve matbaa maliyetlerini karşılayamayan yerel basının değil "araç saltanatları, yurtdışı gezileri, lüks ağırlama giderleri" olabileceğini kaydeden Hamşıoğlu, "Devletimizin ekonomik bekası, kıt kanat imkanlarla ayakta durmaya çalışan yerel basının ilan ve abonelik gelirleriyle kurtulamayacağına göre, bu onun bitirmenin kılıfından ibarettir. İl valiliklerini yerel basının işvereni haline getiren sistem değiştirilmeli, Basın İlan Kurumunun komisyon uygulamasına son verilmelidir." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, astsubayların iktidar tarafından unutulduğunu öne sürdü.

Astsubayların sorunlarını iktidarın da bildiğini belirten Akdoğan, iktidarın astsubayların sorunlarının çözümüne yönelik verdiği sözleri tutmadığını savundu.

Akdoğan, "Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış. 2015'den bu yana sorunları çözemediniz. Gelin araştırma komisyonu noktasında bizlere destek verin. Gelin parti ayrımı gözetmeksizin astsubayların sorununu hızla çözelim." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti hükümetleri döneminde, subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ile erlerin özlük haklarında birçok iyileştirmeler yapıldığını söyledi. Özen, "Ordumuzun güçlenmesinde en önemli yere sahip Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ait özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları, ülkemizin şartları ve çağdaş uygulamalar dikkate alınarak bir sistem bütünlüğü içerisinde incelenmekte, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra personelimizin lehine olacak şekilde çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Genel Kurulda, Anayasa Komisyonunda boş bulunan bir üyelik için CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda bulunan boş üyelik için de CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu seçildi.

Genel Kurul'da daha sonra enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine geçildi.