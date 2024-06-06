TBMM Genel Kurulu toplandı, milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı, milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı

TBMM Genel Kurulu toplandı, milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya'nın turizm ve spor alanındaki başarılarından bahsetti. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunlarına dikkat çekti. CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, şehrin altyapı sorunlarına değindi.

06.06.2024 14:37
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, şehrin turizm ve sporda geldiği nokta hakkında gündem dışı yaptığı konuşmada, Antalya'nın, turizmin lokomotifi olduğunu belirtti. Başkan, turizmde Antalya'nın 2024 yılına hızlı giriş yaptığını ve 1 milyon 60 bin turisti misafir ederek, tüm zamanların en iyi nisan ayını yaşadığını anlattı. Antalya'nın deniz turizminin yanı sıra spor turizminde de önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Başkan, bin 200'e yakın takımın Antalya'da kamp yaptığını aktardı.

Antalya'nın hemen hemen tüm ilçelerinde yağlı güreş festivali yapıldığını hatırlatan Başkan, şehrin çok sayıda güreşçi yetiştirdiğini söyledi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise "staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunlarına" ilişkin yaptığı konuşmada, çalışma hayatına erken yaşta başlayan vatandaşların mağdur edildiğini aktardı. 250 bin kişiyi ilgilendiren sorun hakkında çözüm üretilmediğini vurgulayan Sunat, "Staj ve çıraklık mağdurları, 4-A sigorta girişlerinin işe giriş tarihi sayılsın istiyorlar. Gelin hep birlikte bu haksızlığa son verelim." dedi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan da şehrin sorunları hakkında yaptığı gündem dışı konuşmada, şiddetli yağışlarda derelerin taştığını ve altyapı sorununun bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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