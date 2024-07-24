TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekilleri Gündem Dışı Konuşmalar Yaptı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekilleri Gündem Dışı Konuşmalar Yaptı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı'da yaşanan sorunları; CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in sorunları; ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, Şanlıurfa'da geleneksel el sanatlarından ehram dokumacılığının yaygınlaştırılması ve kadınların iş gücüne katılımları hakkında konuştu. Sakık, Ağrı'nın yoksulluk ve yönetim sorunlarına dikkat çekerken, Meriç, Nizip ilçesindeki deprem ve çevre sorunlarını gündeme getirdi. Yazmacı ise kadın güçlendirme ve kültürel değerlerin korunması konularında yapılan çalışmalardan bahsetti.

24.07.2024 15:41
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Ağrı'da yaşanan sorunlar"; CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç "Gaziantep'in sorunları" ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı "Şanlıurfa'da geleneksel el sanatlarından ehram dokumacılığının yaygınlaştırılması ve kadınların iş gücüne katılımları" hakkında konuştu.

DEM Parti'li Sırrı Sakık, Türkiye'nin en yoksul illerinden birinin Ağrı olduğunu, ilin sürekli göç verdiğini söyledi.

Hükümetin 22 yıldır Ağrı'da vaat ettiği hizmetleri yerine getirmediğini ileri süren Sakık, "Hastalıkta, özellikle kanser vakalarında Ağrılılar büyük sıkıntı yaşıyor. Ağrı'nın asıl ve önemli sorunlarından biri de yöneticilerdir. Halkın iradesinin yok sayılmasıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 Şubat depreminde yıkılan bir binada 51 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremden sonra iki farklı üniversiteden yıkılan binaya ilişkin rapor hazırlandığını aktaran Meriç, bilirkişi raporlarının birbirinden farklı olduğunu ve sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Meriç, Nizip ilçesindeki çayda, organize sanayi atıkları sebebiyle koku ve biyolojik sıkıntılar meydana geldiğini belirterek, laboratuvar numunelerinin durumun insan sağlığı açısından tehdit oluşturduğu sonucunu ortaya koyduğunu söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı da AK Parti hükümetlerinin 22 yılda kadını güçlendiren ve çalışma hayatına aktif katılımını destekleyen büyük reformlara imza attığını kaydetti.

Şanlıurfa'da kadınları ve kültürel değerleri ön planda tutan önemli bir projeyi başlattıklarını anlatan Yazmacı, "Binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip zengin kültürel dokusu, tarihin merkezi şanlı şehrimizde unutulmaya yüz tutan ehram dokuma sanatı yıllar sonra yeniden hayat bulacak." dedi.

Kaynak: AA

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