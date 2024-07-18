TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi'nin kamu özel işbirliği projeleri, İYİ Parti'nin TOGG'un finansal ihtiyaçları, DEM Parti'nin IŞİD terör örgütü ve CHP'nin turizm sektörünün sorunları konularındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Ancak yapılan oylamalarda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

18.07.2024 19:21
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Saadet Partisinin, "kamu özel işbirliği projeler", İYİ Parti'nin " TOGG'un finansal ihtiyaçları", DEM Parti'nin "IŞİD terör örgütü" ve CHP'nin "turizm sektörünün sorunları" konularıyla ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, ülkelerin 1. sanayi devriminden bu yana kritik sektörlere korumacı bir dış politika uyguladıklarını belirtti. TOGG'un da Türkiye için aynı statüde olduğunu kaydeden Özlale, "Fakat gelin görün ki geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonundaki bir torba yasadaki kanun teklifi bizim bebek sanayi dediğimiz, korumamız gereken, geliştirmemiz gereken TOGG'u adeta baltalayan ya da bitirme noktasına getirecek bir karara imza attı. Biz Çinli bir elektrikli araba üreticisine dört yıllığına tam 100 bin araç gümrüksüz ithalat yapma imtiyazı verdik." diye konuştu.

"Mutlaka denetlenmesi gerekir"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, TOGG'un birçok zaman siyasi malzeme yapıldığını savunarak, "Biz, TOGG'un geliştirilmesi, pazar payının artırılması, daha fazla ihracatının yapılması noktasında elbette farklı düşünmüyoruz ama bu, tam anlamıyla, Çin'in elektrikli araçlarının farklı yollarla bir şekilde Türkiye'ye girmeye devam etmesi anlamına geliyor. Bunun mutlaka denetlenmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

TOGG'un yeni emeklemeye başlayan bir sektör olduğunu aktaran Kaya, verilen emeğin karşılığının alınamayacağını savundu.

"TOGG'a gözümüz gibi bakacağız"

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez de Çin'li şirkete sağlanacak ÖTV muafiyetinin TOGG'un gelişmesine zarar vereceğini anlattı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de TOGG'a karşı olmadıklarını belirterek, "TOGG'u kurarken, anlatırken, siyasete malzeme edilip sokak sokak gezdirilirken, aslında amacın, hayal satıp ülkenin kötü yönetiminin önüne bir perde olarak TOGG'u koymak olduğunu düşünüyoruz. TOGG'u da siyasallaştırdığınızı ve TOGG'u da AKP'lileştirdiğinizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, TOGG'un devletin gururu olduğunu vurgulayarak, "TOGG şimdi şükürler olsun yollarda. Tabii ki onu koruyacağız, gözümüz gibi ona bakacağız. Onu sadece Türkiye'nin otomobili değil, dünyanın otomobili yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi düşük emisyonlu araç piyasasının teknoloji merkezi haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizen Öztürk, "Bu yatırıma ilişkin öngörülen ithalat izinleri, yatırımın ülkemize çekilmesi amacıyla verilen tanımlı, sınırlı ve yatırımın kısa sürede tamamlanması şartına bağlı olarak verilen izinlerdir." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, daha önce 22 Temmuz Pazartesi günü için alınan çalışma kararı kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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