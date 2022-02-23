TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

23.02.2022 21:19
TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurul'da kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

Türkiye ile Ruanda Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ile Ruanda Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ve Brezilya Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ile Tunus Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ile Belarus Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

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Brezilya, Türkiye, Ruanda, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika


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