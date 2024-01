CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Gencecik çocuklarımız toprağa düşüyorsa vakitsiz, bu durum hepimizin uykularını kaçırmalıdır. Elbette nedeniyle sonucuyla, diyalektik bir bakış açısıyla konuyu ele almalı, araştırmalı ve ülke yararına sonuçlar üretmeliyiz." dedi.

Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısı ve gelişmelerle ilgili yapılan bilgilendirme üzerine, CHP Grubu adına söz aldı.

Türkiye'nin son 22 günde üç önemli terör saldırısına uğradığını, 21 vatan evladının yaşamını yitirdiğini belirten Günaydın, bu saldırıların ardından Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdıklarını anımsattı.

Son yaşanan terör saldırısının ardından Milli Savunma ve Dışişleri bakanlarının bugün Meclis'e gelerek bilgi verdiğini aktaran Günaydın, "Konuşmaların içeriğinden öte Gazi Meclis'e bilgi verilme ihtiyacının nihayet duyulmasını, Meclis'in sahip olması gereken saygınlık ve etkinliğin çok gerisinde kalsa da olumlu bir adım olarak görelim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ulusal güvenliğinin, birliğinin ve bütünlüğünün, ortak gelecek açısından hayati önem taşıdığını dile getiren Günaydın, "Terör gibi ülkemizin en önemli sorununu siyaset üstü ya da siyaset dışı görebilme gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Gencecik çocuklarımız toprağa düşüyorsa vakitsiz, bu durum hepimizin uykularını kaçırmalıdır. ve elbette nedeniyle sonucuyla, diyalektik bir bakış açısıyla konuyu ele almalı, araştırmalı ve ülke yararına sonuçlar üretmeliyiz." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının, Irak ve Suriye başta olmak üzere dış politikada çok sayıda yanlışlar yaptığını savunan Günaydın, 1 Mart 2003'teki Irak tezkeresine CHP olarak karşı çıktıklarını anımsatarak, "Bugünü anlamak için AKP'nin dünkü dış politikasına da bakmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Günaydın, 2020 yılında İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğunu hatırlatarak, "Hava kuvvetleri koruması olmadan oraya soktuğumuz ordumuzu birileri bombaladı, 33 askerimiz şehit oldu. Askerlerimiz ne olduğunu anlayamadan hayatlarını kaybettiler. Olağan şüpheli belliydi. Çocukların toprağa verilmesinden bir hafta geçmeden o olağan şüphelinin kapısında dakikalarca bekleyebildiniz. İşte bu sizin anlattığınız dış politikadır." görüşünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığını da eleştiren Günaydın, kışlaya siyaset sokulduğunu öne sürdü. Osmanlı'nın, kışlaya siyaset soktuğu için Balkan Savaşları'nı kaybettiğini belirten Günaydın, "Balkan Savaşları'ndan hiç ders almadığımızı 2016'daki darbe girişiminde öğrendik. Bu memleketin Genelkurmay Başkanı, özel kalemindeki yaverleri tarafından derdest edildi." dedi.

15 Temmuz'dan ders alınmadığını söyleyen Günaydın, "Bugün başka cemaatler, başka tarikatlar jandarmada, emniyette bakanlıklarda aynı şekilde örgütlenmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

"Terör meselesinin çözümü demokrasidedir"

Günaydın, bedelli askerlik uygulamasıyla parası olanların tehlikeli bölgelere gitmediğini; sözleşmeli askerlik uygulamasıyla da eğitimsiz askerlerin riskli bölgelerde görev yaptığını savundu.

Son dönemdeki, Irak'ın kuzeyindeki saldırıların tamamının, 10 kilometre yarıçapın içinde gerçekleştirildiğini aktaran Günaydın, "22-23 Aralık saldırılarından sonra gerekli önlemleri aldıysanız 12 Ocak niye oldu? 12 Ocak'tan sonra gerekli önlemleri aldınız mı ve bize yeni çocuklarımızın toprağa düşmeyeceğini, şehit olmayacağını garanti edebiliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'ye, Irak ve Suriye'nin yanı sıra Afganistan'dan milyonlarca mültecinin geldiğine dikkati çeken Günaydın, mültecilerin gelecekte Türkiye için güvenlik sorunu olabileceğini söyledi.

"Türkiye, içeride ve dışarıda artan sorunlarla mücadele etme kararlılığı içindedir. Elbette, buradan da geçmişte olduğu gibi, başarıyla çıkmak için her türlü katkının içerisinde olacağız, ancak bunun ön koşulu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni anayasasında yazılı nitelikleriyle korumak ve geliştirmektir" ifadesini kullanan Günaydın, şunları kaydetti:

"Terör meselesinin çözümü demokrasidedir. Demokrasisini tek adam rejimine indirgeyen, içeride kutuplaştırmayı marifet sayan, muhalefeti şeytanlaştırmak için her türlü fırsatı kullanmaya gayret edenler bilmelidirler ki Türkiye'yi her türlü riske asıl açık hale getirenler bunlardır. Kurum ve kurallarıyla çalışan çağdaş bir demokrasiyi tesis etmek, bunu titizlikle korumak ve geliştirmek, Türkiye'yi 86 milyonun yurdu yapmak, ortak geleceğimiz için barış içinde hep birlikte çalışmak en başta Gazi Meclisin milletvekilleri olarak bizlerin sorumluluğudur; toplumu da buraya çekmek söylemimizle, eylemimizle elbette bizim öncülüğümüzde olmalıdır, olmak zorundadır. Dünyanın hiçbir yerinde, muhalefet, iktidarı makul olmaya çağırmaz, biz bu memlekette iktidarı makul olmaya, rasyonel olmaya; kutuplaşma dilinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Ama şunu biliniz ki CHP bu memleketin birliği, bütünlüğü için üzerine düşen her türlü görevi sonuna kadar yapmaya her koşulda devam edecektir."