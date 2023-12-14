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TBMM Genel Kurulu Saadet Partili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle bugün çalışmayacak - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu Saadet Partili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle bugün çalışmayacak

TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle bugün çalışmalarına devam etmeyecek.

TBMM Genel Kurulu Saadet Partili Hasan Bitmez\'in vefatı nedeniyle bugün çalışmayacak
14.12.2023 - 16:30,
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TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle bugün çalışmalarına devam etmeyecek.

Bitmez'in vefat haberinin TBMM Genel Kuruluna ulaşmasının ardından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi.

Aranın ardından Önder, Bitmez'in vefatı nedeniyle grup başkanvekillerine ve milletvekillerine söz verdi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Hasan Bitmez'in çok genç yaşta ebediyete intikal ettiğini belirterek, "Kendisini 6 ay önce tanıdım. Grubumuzu kurduktan sonra kendisiyle mesaim fazla oldu. Oldukça medeni bir kişi, görev ve iş ahlakı oldukça yüksek, aynı zamanda iş disiplini çok fazla bir arkadaşımızdı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Bu ölüm bizim için bir ders olsun. Her olay bizim için bir ders olsun." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Siyasette uzun süredir yol arkadaşlığı yaptığımız çok değerli siyasetçi Hasan Bitmez beyefendiyi talihsiz bir hadiseden sonra beklenmedik erken bir şekilde kaybettik. Cenabıallah mekanını cennet eylesin." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, "Hasan Bitmez vekilimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biraz önce babası ile birlikteydik. Metaneti görmenizi isterdim. 'Ben oğlumu milletime emanet etmiştim. Milletimin Meclis'inde şehit oldu.' dedi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle TBMM Genel Kurulunun bugün çalışmaması, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının 2024 yılı bütçe görüşmelerine 21 Aralık Perşembe günü devam edilmesi kararı alındı.

Alınan karar gereğince, TBMM Başkanvekili Önder, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan, Hasan Bitmez'in vefatıyla Saadet Partisinin TBMM'deki sandalye sayısı 19'a düştü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu Saadet Partili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle bugün çalışmayacak - Son Dakika


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