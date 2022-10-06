TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş "Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı", AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey "Balıkesir'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Habitat Günü", İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ise "İstanbul'da yaşanılan sorunlar" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Balıkesir'in doğası ve kültürüyle cennet bir köşe olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Dünya Habitat Günü'nün Balıkesir'de kutlandığını söyledi.

Önceki yıllarda dünyaca ünlü şehirlerin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler Dünya Habitat Günü için bu yıl Balıkesir'in seçilmesinin büyük bir iftihar olduğunu dile getiren Canbey, birçok ülkeden üst düzey yöneticilerin katıldığı programın 110 ülkede 7 dilde canlı yayınlandığını kaydetti. Canbey, "Turizmden gastronomiye, sanayiden et ve süt ürünlerine, zeytinyağına kadar sahip olduğu tüm zenginlikleri Türkiye ve dünyaya tanıtmak amacıyla her alanda gelişen Marka Şehir Balıkesir vizyonuyla şehrimiz için yaptığımız çalışmaların meyvelerini verdiğini görmek bizler için gurur verici." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nuhoğlu ise İstanbul'un sığınmacılar ve kaçaklarla birlikte 18 milyon nüfusuyla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en büyük şehri olduğunu ifade etti.

İstanbul'da yaptıkları çalışmalar sonucunda halkın yaşadığı gerçek sorunları tespit ettiklerini anlatan Nuhoğlu, sorunların başında ekonomi ve sığınmacılar konularının yer aldığını belirtti.