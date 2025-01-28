TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

28.01.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Şehrin sorunları ile ihtiyaçlarını anlatan Olgun, "Afyonkarahisar halkı, büyümeden neden hakkına düşen payı alamıyor?" sorusunu yöneltti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından inşa edilen kalıcı konutların 201 bininin teslim edildiğini söyleyerek, bu konutlarda yol, su, altyapı ve işçilik sorunu bulunduğunu savundu.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bu olayın herkes için sarsıcı olduğunu dile getiren Coşkunyürek, "Savcılık makamının detaylı şekilde yürüteceği soruşturma devam ederken hepimizin gözleri bu soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak iddianame üzerinde olacaktır. Bizler olayda yaşanan ihmallerin ve sorumluların bir an önce tespit edilmesi ve adaletin en kısa sürede tecelli etmesini beklemek durumundayız. Bu hususta gereken titizliğin gösterileceğine olan inancım tamdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Coşkunyürek, bu faciaların tekrar yaşanmaması için yapılması gerekenler konusunda herkese büyük görevler düştüğünü belirterek, "Olayla ilgili elde edilen ilk bulgular otelde yangına ilişkin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını gözler önüne sermiştir. Vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada vakit geçirdiği bu tür mekanlarda güvenlik tedbirlerinin, ilgili standartlara ve yönetmeliklere göre yeterliliğinin ve uygunluğunun geniş bir perspektiften kapsamlı olarak tekrar gözden geçirilmesi ve daha sıkı bir denetim sağlanmasına yönelik adımlar atılması sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Yangın faciasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 günlük yas ilan edildiğini anımsatan Coşkunyürek, bu olayın tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların tespit edilmesi, mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki aksaklıkların ortaya konularak olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, Celal Adan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:48:59. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.